川普：日本5500億投資是「簽約獎金」　歡迎各國用錢換低關稅

▲川普視察聯準會。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普24日公開表示，日本在最新的貿易協議中承諾投資美國達5500億美元，並開放其市場。作為回報，美國將對日本的關稅從原本擬定的28%大幅降低至15%。川普直言，日本這次是「用錢買低關稅」，並進一步指出，這種模式也將對其他國家開放，只要願意出資，美國也可以考慮降低關稅。

川普前往美國聯邦準備理事會（Fed）總部，視察該地的裝修工程，川普在視察期間向媒體闡述了美日貿易談判的艱辛過程。他透露，日方談判團隊曾經中途退出，直接飛回日本，使得談判一度陷入僵局。雙方經過多輪的交涉和拉鋸，這場談判才在數月後取得了成果。

針對日本在協議中承諾的5500億美元投資，川普特別強調這筆金額並不是貸款，而是一種「簽約獎金」（signing bonus）。他認為這筆投資對美國而言具有巨大意義，並進一步解釋，這種付費模式是日方為了換取更低的關稅稅率而做出的重大承諾。他直言，這樣的交易方式符合美方利益。

此外，川普進一步指出，美國原本對日本擬徵收28%的關稅，最後在協議中降至15%，明確顯示了日本的財務承諾在談判中的影響力。他也公開表示，其他國家若願意效仿日本付費換低關稅，美國的大門是敞開的。川普的言論無疑引發了外界對美國未來貿易政策的高度關注。