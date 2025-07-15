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紐時：高關稅將上路　台日歐印等仍可協議

▲▼美國總統川普14日在白宮會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國近期關稅政策再掀波瀾，多國面臨新稅率壓力，川普政府的強硬立場令全球貿易環境充滿不確定性。根據美國財政部最新數據，2025財政年度的關稅收入已突破1000億美元（約新台幣2兆9400億元），僅6月單月便創下272億美元的紀錄。外界預估，若依照白宮公布的新稅率徵收，年度關稅收入可能達到3000億美元。

川普政府近期向包括日本、韓國、歐盟、加拿大及墨西哥在內的逾20個主要貿易夥伴寄出通知，宣布自8月1日起將依新稅率課徵進口關稅。儘管部分國家仍希望透過協商降低稅率，但目前進展有限，尤其印度、台灣、日本及歐盟等國的協議前景仍不明朗。

《紐約時報》報導指出，即使部分國家成功達成協議，美國對貿易夥伴的關稅仍可能顯著上調。耶魯大學「預算實驗室」的分析顯示，川普上任後，美國有效關稅稅率由2.5%迅速攀升至16.6%。若8月起正式實施對等關稅，稅率將進一步提高至20.6%，創下1910年以來最高紀錄，甚至超越1930年代經濟大蕭條時的「史慕特－霍利關稅法案」水準。

除了對等關稅，白宮還計劃在7月底對半導體、醫藥、飛機、原木等重要產業徵收特別進口關稅。川普政府的策略似乎不僅在於保護美國市場，更意圖限制外國商品的銷售空間。《紐約時報》分析指出，華府目前的氣氛顯示川普政府可能更傾向透過高關稅封鎖外國商品，而非促進市場開放或推動經濟成長。

儘管各國政府與企業仍期待協議能帶來更低的稅率，但川普政府對貿易談判的耐心似乎有限。不具名的白宮官員表示，高關稅與貿易協議並非互斥，協議的目的是在特定條件下運作，例如美英之間的貿易框架仍維持高關稅。

美國羅盤智庫學者迪普拉希多（Mark Diplacido）則表示，川普政府近期的行動暗示貿易談判已進入最後階段，若未能達成共識，高關稅政策將勢在必行。

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