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快訊／高雄死亡車禍！砂石車左轉與機車相撞　騎士遭輾變形慘死

▲▼高雄岡山死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄燕巢發生死亡車禍，騎士遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄死亡車禍！燕巢區中興路與新生南路口今（24）日下午2點多發生嚴重事故，一輛砂石車左轉時，疑似未注意對向直行的機車騎士，發生碰撞，騎士遭捲進車底，當場遭砂石車輾過，當場死亡。詳細事故原因尚待進一步釐清。 

有網友在高雄地方社團「燕巢人大小事」發文指出，燕巢區中興路有一起車禍，消防隊獲報已抵達，根據網友發出的照片，只見一輛機車倒地，零件四散，一名騎士躺在地上「已覆蓋藍布」。

▲▼高雄岡山死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄岡山死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，20歲歐陽姓男子騎機車，沿中興路由北往南直行，與對向由34歲薛姓男子駕駛砂石車，南往北左轉進入新生南路時發生碰撞。事故造成機車騎士嚴重受傷，經救護人員到場確認已無生命跡象。

警方於現場進行交通疏導與採證作業，初步檢測曳引車駕駛無飲酒情事，機車騎士酒測值則尚待檢驗，本事故初步研判為曳引車轉彎（左轉）未讓直行車先行，機車則是未注意車前狀況，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定。

針對曳引車違規情事，警方依《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第6款規定「汽車駕駛人轉彎未禮讓直行車者，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰」對其製單舉發，並依《刑法》第276條過失致死罪嫌進行偵辦，後續全案將報請檢察官進行相驗。

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