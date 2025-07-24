專攻「大陸女性」偷拍網站被檢舉　「N號房」翻版超過22萬人訂閱

▲ 一個名為「Maskpark」網站傳播大量「中國女性」的偷拍照。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

一個名為「Maskpark」中文論壇被爆料，該論壇竟在瘋狂傳播大量「中國女性」的偷拍照、私密照，且規模驚人。該平台大量散播大陸女性的私密影像，內容包含偷拍、偷拍交易，甚至性侵直播，其中最大的群組訂閱人數超過22萬人。

綜合陸媒《南方日報》報導，名為「Maskpark」並非一般的聊天群組，而是一個擁有數十個頻道與子群的非法社群體系，運作已久，成員數量龐大。

報導指出，據知情人士進一步披露，此平台不僅傳播照片，還存在專門的群組提供販賣針孔攝像頭業務，教唆如何將攝像頭安裝到各類日用品中，其中最大的群組訂閱人數超過22萬人。

內容方面，該平台涉及偷拍與性犯罪的影像傳播，包括在地鐵、商場、電梯、學校等公共場所偷拍的影片，以及未經同意散布女友、妻子等親密對象的私密畫面。更令人髮指的是，平台上甚至出現父親性侵親生女兒並進行直播的極端案例，突破社會道德與法律底線。

不僅如此，「Maskpark」的運營方式已形成一條完整的黑色產業鏈。針對這一惡劣現象，律師表示，偷拍行為可能涉及非法使用竊聽竊照專用器材罪，若以此牟利則可能涉嫌傳播淫穢物品牟利罪，情節嚴重者最高可判處無期徒刑。

▲「Maskpark」被視為大陸N號房翻版事件。（圖／翻攝 百度）

由於該平台伺服器與管理者多位於境外，且內容發佈後隨即可被刪除或隱藏，加上成員皆匿名操作，致使執法機關面臨極大取證與追查壓力。跨國合作門檻高、流程繁瑣，也進一步延誤打擊進程。

大陸各大網站相關建議，「公眾在住酒店、租房時應多留意插座、煙霧報警器等可能藏有攝像頭的地方，少在朋友圈發高清正臉照和定位。若發現被偷拍，應趕緊錄屏截圖留證據，可向12377平台舉報或撥打12338向婦聯求助。」

對於「Maskpark」事件，大陸法律界與技術專家普遍認為，應對此類網路犯罪，不能僅靠個案處理，而需從「多重防線」著手。平台封禁與國際合作。

比如相關社交平台如Telegram等，應加強自我審查機制，對明顯違法頻道應迅速封禁，並與各國執法部門合作，提供使用者資料，協助偵查。

二是法律加碼與追責制度建立。包括強化對偷拍製品的銷售與使用規範，增加跨境數位犯罪的刑責，對參與者、散播者皆應依法懲治。對於受害者，應提供司法救濟與心理支持渠道。

三是技術防護與內容識別。可藉助AI影像辨識技術，提前發現、封鎖與清除疑似偷拍影像，並研發防偷拍設備、服飾或APP等，提高防範力。

四是大眾教育與觀念轉變。不僅女性需提升自我保護意識，更重要的是社會整體對偷拍行為的道德譴責與法律意識。「偷拍不是玩笑，是犯罪」，這句話應成為全民共識。