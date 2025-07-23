　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「復合、短交或砲友」3選1　恐怖男逼按摩女簽性愛契約

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲黃男以性愛影片要脅女友簽性愛契約，被依強制性交等罪嫌起訴。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子時常對女友施以言詞或肢體暴力，女友要求分手，黃男開始哀求道歉，再拿出之前偷拍的性愛片，要求女友再復合、短期交往或當砲友3選1，還逼女友簽性愛合約，否則要賠300萬元，女友飽受黃男恐嚇與情緒勒索(PUA)循環1年才決心提告，台北地檢署根據黃男日記，認定黃男性侵20次，23日依強制性交等罪起訴黃男。

據了解，黃男從事自媒體工作，對在按摩店工作的女友一見傾心，女友答應交往後，才逐漸見識到黃男的恐怖性格，有時黃男會在餐廳大庭廣眾之下，大罵女友「婊子」，有時會偷偷潛入女友住處，查看電腦資料夾，有時黃男聯繫不到女友，就會跑去堵人，強拉女友要求解釋。

女友在交往期間，2度提告妨害自由、強制等罪，都因黃男苦苦哀求表示會改而撤告，直到2024年間，黃男察覺到女友有意分手，偷偷拍下性愛影片當作籌碼，等正式分手後，拿著影片威脅女友復合、短期交往或者直接當砲友，女友選擇短期交往後，馬上被黃男載去旅館開房間。

▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲被害人在黃男言詞恫嚇又情緒勒索的循環下，生活近1年才決定報案。（示意圖／PAKUTASO）

但黃男不滿於女友的口頭承諾，逼著女友簽下性愛保證書，要求定期發生關係，否則要女友賠償300萬元，女友擔心影片外流而被迫簽名，後來實在受不了，想取消保證，黃男竟真的要求賠錢，或是約定做愛次數償債，女友只好陸續匯款給黃男，黃男卻還裝乖，匯個1元還給女友，並註記「對不起」、「可以談談嗎」。

直到2025年間，黃男又要求女友簽下第二版的性愛保證書，女友擔心陷入無止盡的循環，找律師諮詢求救，才知道這種合約違反善良風俗，根本不成立，因此決定提告，檢察官根據黃男自己的性愛紀錄，算出黃男逼迫女友發生性關係20次，依強制性交、恐嚇取財、妨害性隱私等罪起訴黃男。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡依林罕見崩潰大哭！　認了被瘋狂折磨：下輩子不要再一次
柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院將開庭審理
全台最大星巴克搶先看！　24小時營業
大谷翔平36轟兩分砲！連4戰轟出日本紀錄
童子賢控捐7000萬遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除
新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近
蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了
快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

收押203天！京華城案李文宗2千萬交保　戴口罩微笑步出法院

老犬「韓吉」一口氣被拔21顆牙重傷！飼主怒告獸醫求償16萬敗訴

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

漁船密艙藏2.9萬包走私菸！船長認栽、2印尼漁工「躲艙保清白」

萬里砂石車撞客運1死14傷！謝國樑致電慰問　基隆傷患獲慰問金

快訊／高雄萬大橋火燒車！貨車變火球狂竄黑煙　驚悚畫面曝

桃園小貨車失控撞斷路旁電桿！車頭凹陷全毀畫面曝　恐賠上萬元

最新撞擊瞬間曝！萬里砂石車撞客運　鋼材瞬間炸飛一地險波及騎士

「復合、短交或砲友」3選1　恐怖男逼按摩女簽性愛契約

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

收押203天！京華城案李文宗2千萬交保　戴口罩微笑步出法院

老犬「韓吉」一口氣被拔21顆牙重傷！飼主怒告獸醫求償16萬敗訴

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

漁船密艙藏2.9萬包走私菸！船長認栽、2印尼漁工「躲艙保清白」

萬里砂石車撞客運1死14傷！謝國樑致電慰問　基隆傷患獲慰問金

快訊／高雄萬大橋火燒車！貨車變火球狂竄黑煙　驚悚畫面曝

桃園小貨車失控撞斷路旁電桿！車頭凹陷全毀畫面曝　恐賠上萬元

最新撞擊瞬間曝！萬里砂石車撞客運　鋼材瞬間炸飛一地險波及騎士

「復合、短交或砲友」3選1　恐怖男逼按摩女簽性愛契約

收押203天！京華城案李文宗2千萬交保　戴口罩微笑步出法院

老犬「韓吉」一口氣被拔21顆牙重傷！飼主怒告獸醫求償16萬敗訴

2025下半年吉他音樂盛宴：國際大師接力演出　指彈風暴席捲全台

蔡依林親揭演唱會新進度！　新專輯「0抒情歌」暗藏女團夢

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

台船承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘　舉行安放龍骨典禮

柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院明開庭審理

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

聲音照相＋AI助攻！　台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

縱谷即時影像大躍進！再增2處景點升級4K畫質　有現場收音

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

社會熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

快訊／遭卸貨小貨車「倒車輾過」！　台中行人搶救無效亡

萬里車禍死者座位曝　遭砂石車迎面撞

昨上班2hrs突請假！監理所辦事員國道遭8車輾亡

「台版紅姐」身分起底　銷魂SOP曝光

更多熱門

相關新聞

高捷廁所噁男偷拍！澳門旅客嚇到驚逃

高捷廁所噁男偷拍！澳門旅客嚇到驚逃

高雄捷運驚傳偷拍事件！昨（22）日晚間，從澳門來台旅遊的男子正在捷運站上廁所，但赫然發現竟有男子躲在隔壁的廁所偷拍，讓他嚇得當場衝出門外。該名涉案男子第一時間遭逮，後續由警方到場將他帶回派出所進一步釐清。

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

偷拍4名女老師私密畫面散佈　男大生與母判賠100萬

偷拍4名女老師私密畫面散佈　男大生與母判賠100萬

酒後闖主臥侵犯友人妻！淫男賠110萬換免囚

酒後闖主臥侵犯友人妻！淫男賠110萬換免囚

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」2大重點澄清

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」2大重點澄清

關鍵字：

恐怖情人PUA妨害性自主性隱私性愛契約偷拍

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

吳宗憲爆開戰S家！

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面