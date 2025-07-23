「復合、短交或砲友」3選1　恐怖男逼按摩女簽性愛契約

▲黃男以性愛影片要脅女友簽性愛契約，被依強制性交等罪嫌起訴。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子時常對女友施以言詞或肢體暴力，女友要求分手，黃男開始哀求道歉，再拿出之前偷拍的性愛片，要求女友再復合、短期交往或當砲友3選1，還逼女友簽性愛合約，否則要賠300萬元，女友飽受黃男恐嚇與情緒勒索(PUA)循環1年才決心提告，台北地檢署根據黃男日記，認定黃男性侵20次，23日依強制性交等罪起訴黃男。

據了解，黃男從事自媒體工作，對在按摩店工作的女友一見傾心，女友答應交往後，才逐漸見識到黃男的恐怖性格，有時黃男會在餐廳大庭廣眾之下，大罵女友「婊子」，有時會偷偷潛入女友住處，查看電腦資料夾，有時黃男聯繫不到女友，就會跑去堵人，強拉女友要求解釋。

女友在交往期間，2度提告妨害自由、強制等罪，都因黃男苦苦哀求表示會改而撤告，直到2024年間，黃男察覺到女友有意分手，偷偷拍下性愛影片當作籌碼，等正式分手後，拿著影片威脅女友復合、短期交往或者直接當砲友，女友選擇短期交往後，馬上被黃男載去旅館開房間。

▲被害人在黃男言詞恫嚇又情緒勒索的循環下，生活近1年才決定報案。（示意圖／PAKUTASO）

但黃男不滿於女友的口頭承諾，逼著女友簽下性愛保證書，要求定期發生關係，否則要女友賠償300萬元，女友擔心影片外流而被迫簽名，後來實在受不了，想取消保證，黃男竟真的要求賠錢，或是約定做愛次數償債，女友只好陸續匯款給黃男，黃男卻還裝乖，匯個1元還給女友，並註記「對不起」、「可以談談嗎」。

直到2025年間，黃男又要求女友簽下第二版的性愛保證書，女友擔心陷入無止盡的循環，找律師諮詢求救，才知道這種合約違反善良風俗，根本不成立，因此決定提告，檢察官根據黃男自己的性愛紀錄，算出黃男逼迫女友發生性關係20次，依強制性交、恐嚇取財、妨害性隱私等罪起訴黃男。