強化廉政治理打擊綠能蟑螂　中市府邀檢廉台電暢談防範之道

▲台中市府邀請檢廉台電暢談強化廉政治理、打擊綠能蟑螂。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府統計，去年民間參與公共建設招商投資達46億元，面對淨零浪潮與能源轉型的不斷需求，市府邀請台中地檢署、台電、學者和綠能業者舉辦座談會，期盼透過實例分享、法令規定，讓便民、利民與綠能健全發展並存，優化投資環境，為台中永續能源發展注入新動能。

經發局副局長林敏棋表示，為提升再生能源發展效能，創造更具投資吸引力之環境，與強化綠能企業誠信治理及永續經營，因此攜手台中地檢署等單位，舉辦「綠能發展與廉政治理座談會」，詳細討論太陽光電、風力發電等再生能源發展過程。

林敏棋補充，市府去年民間投資達46億元，連續3年獲得財政部促參業務考核優等，面對淨零浪潮與能源轉型，更完成永續低碳政策三部曲，包含「氣候緊急宣言」、「台中市自願檢視報告」及「2050台中市淨零碳排路徑」，新訂「台中市永續淨零自治條例」，兼顧城市永續發展及減碳策略，未來將持續推動太陽光電、小水力發電及離岸風電，展現綠能產業的多元潛力。

▲台中市經發局副局長林敏棋。

台中地檢署李主任檢察官李俊毅說明，地檢署已結合警、調、廉及相關機關成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪平台」，全力排除外部不法勢力，呼籲綠能廠商如遭受恐嚇勒贖之不法行為，應勇於提出檢舉，地檢署將積極、從嚴、從速依法偵辦，共同建立廉潔家園。

檢察官何建寬也在座談會上分享綠能相關態樣，透過案例解析，提升綠能相關業務同仁的法令認知；台灣大學政治學系教授郭銘峰分享「綠能行政透明及企業誠信」，讓相關業務同仁與綠能企業共同關注有關的廉政制度與風險。

台電公司再生能源處何文欽廠長分享「台電公司於大台中地區推動綠能建置之現況、展望與困境」，藉由案例分享讓所有與會者皆能更深入瞭解綠能現況發展與資源化運用，共同打擊綠能蟑螂，守護整體綠能投資環境。

▲台中地檢署李俊毅主任檢察官致詞。