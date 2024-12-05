6軍士官聯手黑道當綠能蟑螂　彰檢34路大搜索...4人遭收押

▲彰化地檢偵辦國軍涉綠能蟑螂不法貪瀆案。（圖／彰化地檢署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署肅貪專組陳鼎文檢察官3日上午指揮調查局中機站等單位，同步搜索34處，查獲空軍現役陳姓士官長、退役許姓、葉姓中校等6人與具黑道背景的陳姓白手套勾結，涉嫌向綠能廠商收賄護航案，並在廠商住處及辦公室查扣不法所得130 萬元，經複訊後陳姓被告等4人涉貪情節重大，向地院聲請羈押禁見獲准。

彰化地檢肅貪專組陳鼎文檢察官偵辦國軍張姓上校、許姓退役中校，2人時任國軍某聯隊中校科長時期，及國軍某聯隊陳姓上士、及雇員葉姓退役中校等人，涉嫌在相關綠能工程及探購案中，包庇甚至還業者勾結，12月3日上午，指揮調查局中機站等單位針對34個相關處所展開搜索，查扣現金130萬元，並通知涉案被告及證人共31人到案說明。

經彰化地檢署13位檢察官複訊其中29人後，部分人等經檢察官諭知具保10萬元至50萬元不等金額。而被告陳、葉、陳、黃等人則因涉嫌違反貪污治罪條例之行、受賄賂等罪嫌重大，檢察官認有相當理由有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非予羈押禁見，顯難進行追訴、審判，於昨(4)日向臺灣彰化地方法院聲請羈押禁見，經法院審理後諭知被告4人均羈押禁見。

彰化地檢指出，為貫徹執行最高檢察署「靖平專案」、維護國家重要能源政策「淨零轉型」之推動，已於今年8月、10月陸續發動第一波、第二波執行，強力掃蕩妨害綠能產業發展犯罪，總計羈押9人，查扣犯罪所得1677萬餘元，其中第一波執行案件業於11月提起公訴。

另為防制妨害綠能不法犯罪，高等檢察署指示成立綠能廠商聯合訪視小組，彰化地檢於11月28日由肅貪專組吳曉婷主任檢察官率同法務部調查局彰化縣調查站等單位共同訪視綠能廠商，聽取意見並進行交流。

後續再針對轄內綠能不法犯罪，發動第3波掃蕩，彰化地檢強調，將遵循最高檢察署指引持續打擊綠能不法犯罪，並呼籲如有涉犯貪瀆不法之廠商、公務員及民意代表，應勇於自首，儘速檢舉他人不法犯行，檢察機關可依證人保護法之相關規定做好身分保密，若轉為污點證人，並可減輕或免除其刑，不僅可使自身免於身陷囹圄，且能保障能源產業之健全發展及維護國家重大政策。