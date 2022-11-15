要了解台中從市場逛起　市府舉辦第三市場探索小旅行

▲▼台中市政府為慶祝第三市場百歲，舉辦2條探索小旅行，市長盧秀燕歡迎民眾來一場達人帶路的歷史與美食之旅。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

了解一座城市最快速的方法，就從逛傳統市場開始。台中市第三公有零售市場成立於1922年，今年剛好滿100歲，經濟發展局為了讓民眾了解台中的歷史人文演變，在22日至30日推出2條小旅行路線、6個梯次的「探索名攤遊程小旅行」，帶領民眾深入探索，邊吃美食、邊聽小攤販的動人故事。

經發局為了歡慶第三公有市場今年滿百歲，自11月18日起，將辦理「第三市場百年慶」主題行銷活動，推出2條「探索名攤遊程小旅行」活動，帶領民眾深入第三市場，更加認識第三市場百年風華、周邊歷史人文環境、以及知名美食。

2條探索名攤路線，分別為「歷史經典探索」，以第三市場周邊歷史為主軸，探索自櫻町遷移至敷島町的歷史；「舌尖上的美食探尋」，盤點第三市場熱門名攤，例如榮獲經濟部樂活名攤4星的廣記食品，以及陳錦汶蔬果等，探知業者的職人精神。

第三市場百年慶系列活動，分別在11月18日、12月3日辦理行銷活動，11月22日至11月24日、11月29日至12月1日，連續2週的星期二、三及四辦理「市場促銷」，消費滿百即贈百元抵用券，如果在第三市場消費並在Google評論「台中市第三公有零售市場」等字眼，還能換得抵用券。

此外，目前正值台中購物節期間，民眾在台中所有的公有市場消費都能索取收據、掃碼QRCODE登錄APP，就可參加抽獎。

「探索名攤遊程小旅行」2條路線、各3場次，1、「歷史經典探索」：11/2（周二）、11/25（周五）、11/29（周二）；2、「舌尖上的美食探尋」：11/23（周三）、11/27（周日）、11/30（周三），每場次名額25人，歡迎民眾來一場達人帶路的歷史與美食之旅。