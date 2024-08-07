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向光電業者索賄！通霄前鎮長認罪繳回107萬　二審刑期減半改判5年

▲苗栗縣通霄鎮公所疑似爆發涉貪案件，鎮長陳漢志等3人，被檢方提起聲押。 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲前苗栗縣通霄鎮長陳漢志涉收回扣，上訴後減輕刑期判5年。（圖／資料照）

記者劉人豪／苗栗報導

前苗栗縣通霄鎮長陳漢志，因為在太陽能光電業者申請專區等數個工程案中索取回扣，苗栗地方法院審理後，依不違背職務要求賄賂罪、不違背職務收受賄賂罪，判他應執行有期徒刑10年，沒收犯罪所得107萬。陳漢志上訴後，台中高分院認為陳漢志於偵查中自白，且繳回犯罪所得，改判有期徒刑5年、褫奪公權5年。

法官調查，陳漢志、鎮長機要秘書陳志豪、鎮務顧問黃晏樂，於陳漢志就任之初，就共同謀議向廠商索賄，並由黃晏樂於2019年3、4月間，向光電業者賀喜的林瑞洋，探詢參與公有土地架設太陽能板標租案之意願，林瑞洋表示有參與意願後，受邀至陳漢志服務處洽談，陳志豪當場詢問林瑞洋：若賀喜公司得標，願給付多少賄賂？但雙方未達成共識。

陳漢志於2019年8月間某日，向有意參與通霄鎮太陽能光電標租案之能旺公司監察人蔡弘懋詢問，「外面的行情多少」，並表示他知道一般行情，蔡弘懋則回以得標後會知道禮貌。陳漢志再指示不知情的承辦人林國驊，將非屬應秘密之該案文件檔案交付給蔡弘懋，有利於能旺公司事先評估。

而安集公司得標再統包給能旺公司施作後，蔡弘懋於同年12月某日上午，在陳漢志服務處交付以紙袋包裝的36萬元賄賂給陳漢志，再於2021年4月13日，在苗栗縣通霄海水浴場旁土地公廟前，將以紙袋包裝之71萬元賄賂丟到陳漢志駕駛的公務車內而交付給陳漢志，作為得標的對價。

▲前通霄鎮長陳漢志涉索回扣，23日遭苗栗地檢署依貪汙治罪條例罪嫌起訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲前通霄鎮長陳漢志。（圖／資料照）

法院認為陳漢志雖僅坦承向蔡弘懋收受賄賂，否認向林瑞洋要求賄賂，陳志豪則否認要求賄賂犯行，但黃晏樂、蔡弘懋均對於犯罪事實坦承不諱，並經林瑞洋、能旺公司葉建宏等人證述明確，尚有手機截圖、跟監照片等資料佐證。從而，本案事證明確，被告陳漢志、陳志豪、黃晏樂、蔡弘懋4人犯行均可認定。

法官審酌陳漢志身為鎮長，本應廉潔自持，竟對職務上之行為要求、收受賄賂，罔顧選民付託，敗壞官箴，考量賄賂金額達107萬元等情，判有期徒刑7年6月、8年，應執行有期徒刑10年，褫奪公權5年；陳志豪判有期徒刑3年8月，褫奪公權3年；黃晏樂判有期徒刑1年4月，緩刑3年，向公庫支付10萬元，褫奪公權2年；蔡弘懋判有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年並向公庫支付8萬元，褫奪公權2年。

陳漢志、陳志豪及檢察官提起上訴，台中高分院認為在賀喜案中，林瑞洋歷次陳述不一致，後來也跟陳漢志未達成共識各自離去，而「要求賄賂罪」沒有處罰未遂、更沒有處罰預備犯，因此撤銷原判決，改判陳漢志、陳志豪均無罪。

至於陳漢志向蔡弘懋索賄107萬元部分，台中高分院認為陳漢志於偵查中自白，且繳回犯罪所得，符合貪污治罪條例減刑規定，改判有期徒刑5年、褫奪公權5年、扣案之犯罪所得107萬元沒收。可上訴。

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