黃揚明揭大罷免大成功要罷「這數字」　將衝擊藍營4都首長政治前途

▲民進黨總召柯建銘力挺大罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

距離大罷免7月26日投票倒數2天，媒體人黃揚明今（24日）分析，目前在野立委合作有62席，民進黨51席，共11席的差距優勢，因此以簡單務實的席次定義，「大罷免大成功」在726至少要罷免掉11席，未達就是任務失敗。他也強調，從政治實務思考，台北市蔣萬安、新北市侯友宜、桃園市張善政、台中市盧秀燕這四都首長，若轄區被罷免成功不止一人，基本上就沒有什麼「政治前途」，自己只能說，經此一役，整個台灣不會因此團結，輸慘了。

黃揚明表示，這次罷免投票，是史無前例的24個選區、25位被罷免人同日投票。但到底怎麼樣才算「大罷免大成功」？

黃揚明分析，若依照罷團及民進黨的罷免目標是將國會席次優勢搶回，那麼以最簡單的數學計算，國民黨及無黨友軍52+2=54席、民眾黨8席、民進黨51席，因此，在野立委合作會有62席-51席共11席的差距優勢。

黃揚明指出，在罷免結果出爐後，還沒補選前（剛好8月底前又都要正常開會），只要國民黨加民眾黨席次小於等於51席時，民進黨在法律或一般提案都能以席次優勢勝出。（因為國民黨要扣1席院長主持會議，只有正反方平手時才能參與表決，所以民進黨51席若與在野黨51席相同時，一般表決狀態就是民進黨51：在野50）

黃揚明再指，也就是說，民進黨的51席要立即成為國會席次優勢，在726至少要罷免掉11席國民黨立委。但這種優勢也不是絕對持久，因為罷免成功正式解職的3個月內舉辦補選，若只罷掉11席國民黨立委，國民黨是有可能透過補選拿回席次的。（當然，如果真的罷免掉11席，那麼國民黨一定亂成一團，搞不好補選也一敗塗地）

因此，黃揚明總結，簡單以務實的席次定義，「大罷免大成功」在726至少要罷免掉11席。未達11席，就是任務失敗。

黃揚明提到，大家會說，後面還有823的7席立委罷免，別忘了，後面7席是因為第二階段連署都無法一次成功，透過補件才讓罷免案成立，因此這7區的罷免難度更高。因此若726無法達成11席的目標，後面7席要補罷成功就更困難，這是以國會席次的角度思考。

接著，黃揚明說，不過，從政治實務思考，只要國民黨被罷掉任何一席，這場罷免戰就是有意義的成功。

黃揚明認為，台北市蔣萬安、新北市侯友宜、桃園市張善政、台中市盧秀燕這四都首長，只要有轄區立委遭罷免成功，這位首長勢必在黨內抬不起頭，若被罷免成功不止一人，那基本上就沒有什麼「政治前途」可言了。當然，現在一定會有很多幕僚盤算著罷免結果會牽動的政治效應。

最後，黃揚明強調，自己只能說，經此一役，絕對不是誰勝誰敗，因為在撕裂對立的氛圍下，被罷免的不服、沒罷成也不滿，整個台灣不會因此團結，輸慘了。

▼國民黨造勢，左起侯友宜、盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）