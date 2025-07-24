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62歲阿嬤當保全　站上哨崗也站穩自己的人生路

▲62歲阿嵐轉職保全人員，不僅站上崗哨也重新站穩人生腳步。（圖／台南就業中心提供）

▲62歲阿嵐轉職保全人員，不僅站上崗哨也重新站穩人生腳步。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

62歲的阿嵐（化名）不畏年齡與性別刻板，靠著堅毅性格與台南就業中心協助，成功轉職保全業，逆風翻轉人生，她穩定就業8個月，還獲得勞動部「55Plus就業獎勵」6萬元補助金，減輕生活壓力，也找回久違的自信與尊嚴。

阿嵐過去曾經營寢具店、從事小貨車推銷、餐飲業，甚至為照顧癌症友人而取得照服員證照，卻在一連串人生跌宕後陷入經濟困境，一度只能租住簡易貨櫃屋，靠堤岸管理員微薄收入度日。她說，當時合夥人離世、工作告一段落，自己情緒與經濟雙雙陷入低潮，「真的不知人生下一步該怎麼走。」

▲62歲阿嵐轉職保全人員，不僅站上崗哨也重新站穩人生腳步。（圖／台南就業中心提供）

關鍵時刻，台南就業中心伸出援手，提供一對一職涯諮詢與媒合服務，協助她轉換跑道、重新就業。在中心安排下，她成功錄取社區保全人員職缺，站上哨崗的那一刻，也重新站穩人生。

不只如此，她表現穩健，深獲住戶信賴，甚至跳槽至待遇更佳的保全公司，負責社區車輛進出管理與交通指揮。「以前只覺得保全是男生的工作，現在我也做得好好的，還越做越有自信！」她笑說。

勞動部雲嘉南分署台南就業中心主任洪儷瑋表示，阿嵐的故事是中高齡就業轉型的成功案例，證明年齡不是阻礙，只要願意跨出第一步，政府資源會陪你走完後續的路。

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