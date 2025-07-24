士檢破假投資詐團！200人遭騙4.3億　泰達幣層轉洗錢17嫌起訴

▲士林地檢署偵破一起假投資詐團洗錢4億，17嫌遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官江玟萱指揮新北市刑大，偵破一起跨境假投資詐騙洗錢案。檢警查出，以許姓男子為首的犯罪組織，與境外詐騙機房勾結，假冒財經名人投放股票投資廣告，誘騙被害人加入LINE群組、下載假APP操作投資，短短數月吸金逾4億3千萬元，共200餘人受害。檢方偵結，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴17人。

士林地檢署新聞稿指出，前端詐團控制第一層帳戶收取被害人匯款後，指示許男等人將資金轉入第二、第三層人頭帳戶，再以外幣帳戶購買美元，透過交易所（FTX、Whalefin）換成虛擬貨幣USDT（泰達幣），層轉回詐團指定錢包，刻意製造金流斷點掩飾來源。

▲士林地檢署偵破一起跨境假投資詐騙洗錢案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

許男身為幹部負責指揮分配與報酬發放，林姓男子、田姓男子等14人則提供帳戶、操作轉匯，黃姓男子則協助詐欺及洗錢。另林姓男子負責牽線前端詐團與許男集團合作。

境外詐騙機房以名人背書廣告吸引民眾，誆稱「高獲利穩賺不賠」，要求受害人下載假投資軟體，並在群組內佯裝學員分享「成功截圖」誘騙加碼投資。最終被害人帳戶遭清空，資金迅速被轉至海外。

檢方指出，本案洗錢金額高達4億3千萬元，呼籲民眾勿輕信陌生投資群組及高報酬廣告，遇疑似詐騙應立即撥打165反詐騙專線查證。