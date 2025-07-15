回收婦討10萬債務遭殺害！塞冰櫃棄屍山區　高雄狠夫妻被起訴

▲石姓婦人去討債竟被殺害，棄屍屏東山區。（資料照／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名從事回收業的石姓婦人今年3月間，前往張姓夫妻家討債10萬元，不料，卻遭張男持棍棒將石女打死後塞在冰櫃，還拿走石女身上的30萬元，然後再與妻子一起開車將屍體棄置於屏東山區，石女經相驗發現身上約有4處刀傷，背部有明顯穿刺傷，檢察官後續偵辦後，今（15）日偵結依強盜殺人罪將張姓夫妻起訴。

據了解，60歲石女平時撿拾回收物後，會再轉賣給從事廢棄物清運工作的33歲張姓夫妻，由於張姓夫妻積欠10萬元債務卻屢催不還，石女今年3月13日下午4時許便孤身前往張男的公司討債，孰料，自此卻一去不回。

石女兒子因聯繫不上母親，焦急報警處理。警方獲報後，循線追查到張姓夫妻，雖然夫妻檔向警方供稱，石女來討債後馬上就離開了，不知道她的去向，但警方調閱監視器畫面後，發現石女進去張男公司後便未現身，並在張姓夫妻租來的貨車拉簾上採集到疑似石女的血跡，認為夫妻檔涉有重嫌。

▲涉嫌殺害石婦的張姓嫌犯被帶回案發現場 。（資料照／記者吳世龍翻攝）

張姓夫妻見鐵證如山，才坦承與石女有債務糾紛，夫妻倆進而殺人棄屍。張男持棍棒將石女打死後，與妻子一起開車將屍體棄置於屏東獅子鄉山區。

檢方針對石女遺體進行相驗，發現其身上約有3、4處刀傷，沒有明顯毆打痕跡，背部有明顯穿刺刀傷，檢方複訊後依殺人罪嫌向法院聲押張姓夫妻獲准。

檢方查出，張姓夫婦是在前鎮區的倉庫中，趁石女來討債時，趁機拿棍棒猛Ｋ石女頭部，一開始以為她已死亡，所以先塞在廢棄的冰櫃裡，隨後租了貨車準備運往屏東，而在運送途中發現石女並未氣絕，因此又拿刀猛刺將石女殺害，再棄屍山區。

偵辦時張姓夫婦兩人均坦承犯行，檢察官今日偵結，依強盜殺人等罪將兩人起訴。