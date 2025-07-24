桃園中華生物能醫學氣功協會參訪議會　期共同推廣氣功健身運動

▲桃園中華生物能醫學氣功協會參訪議會。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中華生物能醫學氣功協會理事長莊雲芳，23日帶領協會幹部約20人，由市議員林政賢議員陪同，參訪桃園市議會，並由邱奕勝議長親自接待。莊雲芳理事長表示，該協會全力推廣氣功健身運動，讓自己健康、別人也健康，實踐他們練功的四大理念：「健康、快樂、和諧、善行」。

莊雲芳理事長表示，中華生物能醫學氣功總會由李忠承博士創辦，已有20多年歷史，桃園市會約於9年前成立，去年才正式登記。目前協會在桃園設有56個練功場地，約有7、8百位學員，共有200餘位教練在各個公園帶領學員練習氣功，所有教練均為無給職志工，全力推廣氣功健身運動。

▲桃園中華生物能醫學氣功協會參訪議會。（圖／市議會提供）

協會有嚴謹的訓練培訓制度，培訓時間約需半年，目前多借用各地活動中心作為培訓場地，因此希望能獲得議長與各地里長們對這項活動的支持。

邱議長讚揚協會推動有益身心健康的運動，對於協會志工們無私奉獻、熱心推廣的精神表達由衷的敬佩。同時分享他從政30年來所見證的議會與桃園發展。他指出，桃園市議會的女性及年輕議員比例持續增加，而桃園市的人口也從130餘萬人成長至234萬人，預算更從200多億大幅成長至1600多億，在在顯示桃園的快速成長與進步。