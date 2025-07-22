「虎躍部隊」二兵好奇偷藏彈殼貪污罪起訴　法官認侵占判緩刑

▲子彈示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉品辰／桃園報導

25歲呂姓男子於2023年11月23日入虎躍部隊服4個月義務役，同年12月13日實施射擊任務時，利用負責收集空彈殼職務之便偷藏了一枚空彈殼，彈藥官發現短缺欲檢查，呂男見狀立即上繳，仍遭桃檢依貪汙罪起訴。桃園地院6月25日改依陸海空軍刑法的侵占軍用武器或彈藥以外之軍用物品罪判8月徒刑，緩刑2年，期間付保護管束，1年內參加1場法治教育課程，全案可上訴。

據了解，呂姓男子大學畢業後，2023年11月23日入伍到陸軍步兵第109旅（虎躍部隊）步二營火力連服4個月義務役，同年12月13日實施射擊任務擔任彈藥兵時，因好奇趁機將1枚空彈殼藏於口袋，然王姓彈藥官清點時發現空彈殼數量短缺，立刻展開全面檢查，呂姓二兵主動坦承犯行並將空彈殼上繳，此案經桃園憲兵隊移送桃檢偵辦。

檢方認為，呂姓二兵屬於公務員，私藏空彈殼觸犯貪汙治罪條例的侵占公有財物罪嫌，然侵占1枚空彈殼價額在5萬元以下，犯罪情節輕微，依貪汙罪起訴並建請法官給予緩刑機會。

▲此案在桃園地方法院審理。（圖／翻攝自桃園地方法院官網）

法院審理認為，呂男犯罪行為屬實，儘管呂男主張空彈殼無軍事效用，不屬於軍事用品，仍認定其在未經報廢前仍屬軍用物品。然法官認為義務役二兵並非公務員身分，因此變更起訴法條，改以陸海空軍刑法第64條第3項侵占軍用武器或彈藥以外之軍用物品論罪，考量其自首態度良好予以減刑，判處8月徒刑，緩刑2年，期間付保護管束，1年內參加1場法治教育課程，全案可上訴。