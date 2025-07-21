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汰舊救護車何處去？桃園捐贈6部再利用救護車供蒙古國使用

▲桃園捐贈6部再利用救護車供蒙古國使用

▲桃園捐贈6部再利用救護車供蒙古國使用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市汰舊的救護車，何處去？副市長王明鉅21日於消防局，出席「汰舊救護車再利用捐贈蒙古國儀式」表示，市府長期關注國際人道援助，這次攜手外貿協會及慈濟慈善事業基金會，整備6部達汰換年限但車況良好的救護車，捐贈蒙古國使用，盼能強化該國急救能量，展現臺灣參與國際合作的人道精神與責任。

王明鉅指出，蒙古國地廣人稀、醫療資源分布不均，許多救護任務須長時間行駛，期盼未來援助也能同步導入無線通訊系統與生理資訊即時傳輸技術，在病患上車後即時回傳心跳、血壓等生理數據至醫院，將有助醫療團隊掌握病況，爭取寶貴搶救時間。▲桃園捐贈6部再利用救護車供蒙古國使用

▲汰舊救護車再利用捐贈。（圖／市府提供）

王副市長進一步表示，臺灣在醫療與資通訊整合方面具有優勢，可深化臺蒙雙方於緊急醫療體系的合作交流。市府也將鼓勵消防局及公益團體於救護車整備階段一併納入系統升級規劃，提升援助效能，持續拓展國際合作，展現臺灣的軟硬實力。

慈濟慈善事業基金會副執行長熊士民表示，基金會除協助整備與運輸救護車輛外，也捐贈約2,500條毛毯，由蒙古紅十字會接收，用於當地冬季救援與人道關懷。此次合作延續三十餘年的善緣，亦體現「資源再生、善的循環」理念，盼透過跨國合作守護更多生命，落實全球合作共善。

消防局表示，此次捐贈計畫由駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處協助促成，市府盤點可供支援之車輛後，委由慈濟慈善事業基金會辦理整備。該批車輛雖已退役，但經專業檢修後性能良好，可立即投入任務，預計近期內正式啟運投入蒙古使用，協助提升當地救護資源調度與應變能力。

包括市府消防局長龔永信、桃園區公所主任秘書周政毅、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處資深官員曹雅芝、慈濟慈善事業基金會副執行長熊士民等均一同出席。

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