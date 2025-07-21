人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人　正宮理智線斷了

▲人夫多次性暗示訊息給兩位同校女老師，正宮氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者曾羿翔／綜合報導



桃園地方法院近日審理一起侵害配偶權案件，一名女子阿美（化名）控告其任職教師的老公阿勳（化名）與同校兩位女老師（小婷、小婉）有多次不正當交往、性暗示對話，侵害她的配偶身份法益。

判決書指出，阿美於104年與阿勳結婚，阿勳於111年9月與同校教師小婷之間透過通訊軟體傳送曖昧、性暗示訊息，內容包含「打個性感蝴蝶結」、「吹吹音樂氣質」、「你用素的發出素素聲那種，跟日本人一樣越大聲，表示越好吃」等表現調情行為。

離婚前（112年11月），阿勳又與另一名同校女教師小婉進行露骨性邀約交談，包括「三人行必有我濕焉」、「棒棒糖太大支」等訊息，並傳送自拍大腿照。該些對話被法院認定超越一般友誼正常範圍，構成不正當交往。

法院援引通訊紀錄、離婚契約內容與證人證詞，認定阿勳與兩位女老師有不正當男女交往行為，並持續進行性挑逗及邀約，構成侵害配偶之身分法益。雖阿美主張兩段關係中皆有性行為事實，但法院依對話內容認定存在交往及性邀約，並無實質發生性行為之充分證據。

阿美對各請求慰撫金50萬元，惟離婚協議中已約定需先支付共計100萬元慰撫金，法院認定此已涵蓋兩次外遇事件，不得重複請求。法院最終裁定，小婷與小婉各須賠償阿美精神撫慰金35萬2500元、30萬2500元，原告其他金額請求則駁回。