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建案廢料偷埋校園草皮下！新竹市府怒告黑心營造廠：絕不寬貸

▲竹市華德福校園草皮下土層挖出廢棄物。（圖／新竹市府）

▲竹市華德福校園草皮下土層挖出廢棄物。（圖／新竹市府，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市華德福實驗學校校園草皮下驚傳遭非法掩埋營建廢棄物，新竹市政府今（23日）已正式向新竹地檢署提起刑事告發，追查承攬廠商巨佳營造涉嫌違法傾倒育賢國中拆除工程所產生的廢料，並將同步提起民事求償。市府指出，此案與新竹棒球場案屬同一家廠商，因事證明確、嫌疑重大，將依法嚴懲，絕不寬貸。

本案起於今年2月華德福學校進行校內樹木移植工程時，意外在草皮下方挖出大量疑似廢棄物。由於該工地與新竹棒球場案同為巨佳營造負責，市府立即展開行政調查，並於6月委託專業團隊進行地球物理探測，7月進行局部開挖後，實地發現廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等建材殘餘物，甚至包含印有「育賢國中」的行政文件。

▲竹市華德福校園草皮下土層挖出廢棄物。（圖／新竹市府）

市府調閱相關資料後發現，巨佳營造於2019年曾承攬「育賢國民中學校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」，又同時負責華德福學校新建工程，施工時程有所重疊。市府初步研判，該廠商疑似為節省清運成本，將育賢國中拆除產生的廢棄物違法轉移並掩埋至華德福校園，並可能虛報工程數量詐領款項。

新竹市政府強調，巨佳營造此舉不僅違反《廢棄物清理法》，亦可能觸犯《刑法》竊佔與詐欺等罪名，基於社會影響重大，且涉及校園安全，市府已依法提告，要求地檢署儘速啟動偵辦程序，追究責任到底，同時將就相關損害向廠商提起民事求償。

▲竹市華德福校園草皮下土層挖出廢棄物。（圖／新竹市府）

代理市長邱臣遠表示，學校應是孩子安心學習的地方，廠商若為私利違法掩埋廢棄物，已非單純疏失，而是蓄意違法。市府已指示工務處聯合教育處、環保局、政風處等單位，全程錄影開挖清除，並保存出土物證，全力配合檢調。

此外，市府將全面清查巨佳營造在竹市承作的其他公共工程，逐案檢視履約及廢棄物處理紀錄，如有類似情形，將一併查辦，未來若再有違規行為，除移送司法機關外，並將依法列為不良廠商，取消其投標資格。

▲竹市華德福校園草皮下土層挖出廢棄物。（圖／新竹市府）

市府強調，公共工程攸關市民權益與城市信賴，任何廠商都必須誠實守法，市府亦將強化工程履約查核與廢棄物管理制度，導入數位監管與科技工具，防堵類案重演，還給市民一個乾淨透明的公共建設環境。

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