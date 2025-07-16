女足隊每天3管血崩潰！　她「肘窩一片紫青」仍找不到血管哭了

▲國立台灣師範大學。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，如今女足學生在記者會上，揭開種種離譜內幕，更淚訴校方包庇之舉。對此，石明謹發文感嘆，簡同學從小立志考上師大、站上頂尖的足球舞台，沒想到入學後卻是惡夢的開始。

石明謹在臉書表示，簡同學從小立志要考上師範大學，一個想要站上頂尖足球舞台的孩子，憑著自己十多年的努力，她兩個目標都達到了，卻是人生惡夢的開始。

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事實上，去年事情爆發的時候，簡同學就曾想站出來，但家人反對，覺得她還剩一年就畢業了，不要跟老師、學校作對；直到近幾天，她將抽血的影片PO上網，她的家人才驚覺，事情不只是口頭上講的這麼簡單。

▲簡姓學生勇敢發聲。（圖／攝影中心攝）

石明謹不禁感嘆，「影片中她在抽血時大哭，整個肘窩處一片紫青，抽血人員找不到血管，抽了好幾次才成功，她憑藉自己的足球訓練與學業成功進入師大，但畢業卻是靠著每天被抽走的三管血。」

最後，他也敬佩表示，簡同學是非常勇敢的孩子，「勇敢地站在所有人面前說話，比那些有決定權又不肯認錯的大人勇敢一百萬倍，今天站出來不是為了報復或是仇恨，是為了不要有下一個受害者。」

對此，網友們心痛又憤怒，紛紛回應「她很勇敢。台師大不要再避重就輕了」、「真的太可惡了，尤其是校方的態度，不是應該保護學生嗎？」「為什麼身為教育者可以這樣亂搞，身為教育機關可以這樣包庇」、「身為師長，台師大的掌權者們良心是否還在？」「譴責惡師！追究到底」、「檢調應該介入了吧」。

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