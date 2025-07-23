　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

90個足球場大的科學裝置　北京「高能同步輻射光源」可看最微觀世界

▲▼北京懷柔科學城的大科學裝置「高能同步輻射光源」（HEPS）一期工程。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼北京懷柔科學城的大科學裝置「高能同步輻射光源」（HEPS）一期工程。（圖／翻攝自人民日報）

大陸中心／台北報導

中國科學院高能物理研究所22日指出，位於北京懷柔科學城，佔地面積相當於90個足球場的大科學裝置「高能同步輻射光源」（HEPS）一期工程，將於2025年底完成，並啟動試運行。屆時，HEPS產生穿透力超強的高能X光，可以提供納米探針、超高時間分辨等多種先進實驗方法，使科學家能在真實環境下，實時、精準地觀察物質內部微小結構的變化過程。

▲▼北京懷柔科學城的大科學裝置「高能同步輻射光源」（HEPS）一期工程。（圖／翻攝自人民日報）

綜合陸媒報導，這裡儲存環內裝有1776塊顏色各異的磁鐵，在它們的指揮下，電子束流穩定地在真空「跑道」內高速奔跑。這條「跑道」最窄處的孔徑只有兩三毫米，容不得半分誤差。但在裝置建設時，真空盒的安裝卻總是發生細微形變，之後經過反覆實驗，最後發現，解決方法竟然很簡單——收到産品後先靜置一兩個星期，待金屬應力釋放後再安裝，問題就迎刃而解。

「目前，高能同步輻射光源（HEPS）15條光束線站已全部出光，一期工程將於2025年底完工並啟動試運行。」在日前舉行的北京同步輻射裝置（BSRF）第29屆用戶學術年會暨高能同步輻射光源（HEPS）用戶研討會上，中國科學院高能物理所研究員、HEPS工程總指揮潘衛民介紹了這一最新進展。

▲▼北京懷柔科學城的大科學裝置「高能同步輻射光源」（HEPS）一期工程。（圖／翻攝自人民日報）

研討會上，BSRF、上海光源及中國散裂中子源等裝置的相關負責人，分別報告了過去一年的運行和開放情況。用戶代表也分享了科研成果，並提出了未來使用BSRF和HEPS的需求。

中國科學院高能物理研究所副所長、高能同步輻射光源工程常務副總指揮董宇輝表示，「這個大裝置就像一台超大號的X光機，它發出的光線能量可達300千電子伏特，可以穿透幾釐米的鋼板。比起普通的X光機，它的亮度要高萬億倍，能幫助我們更好地看清微觀世界。」

董宇輝説，這束光的出現，標誌著一個前所未有的實驗條件形成，從航空航太、奈米科技到生物醫學、新材料研發，它能幫助科研人員完成一些原本不可能的任務，「近期已有多個金屬構件、鋰電池樣品在這裡接受透視。在另一處測試線站，團隊還通過新方法，實現了高達4.2皮米的模糊波前檢測精度，創下世界之最。

鑒於HEPS最終可容納多達90條光束線站，為避免「大馬拉小車」，董宇輝說，HEPS團隊正同步推進後續線站建設規劃，探索多管道投資新模式，與科研用戶、企業用戶深度合作，推進光束線站持續建設。「期待十五五期間建成的光束線站，能達到45條並向用戶開放，更好地支持前沿基礎研究和產業研發。」

BSRF是中國第一代同步輻射光源，1990年開始運行，擁有14條光束線站，能產生多種高強度光。但是，即將啟用的HEPS，可以發射比太陽亮 1 萬億倍的光，用「最亮」的光觀察「最小」的微觀世界。

「過去30多年，BSRF作為重要科研平臺，支撐了物理、化學、生物、材料、環境等眾多領域研究。科學家們在此取得了一系列成果，比如破解了SARS病毒結構，揭示了砒霜治療白血病的分子機制。」中國科學院高能物理所陳和生院士說。他同時透露，隨著北京正負電子對撞機於2025年5月升級完成，BSRF將保留8條光束線站，繼續全年對外開放服務科研。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
布魯斯威利「已經不會說話走路」！　失智症惡化現況曝光
大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度
汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤
「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜！2000萬粉絲炸鍋
快訊／今年第5檔ETF下市！　確定將終止買賣
726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴
獨／新北夫妻雙亡！曾遭「雪巴投資」詐騙　車手收款單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連續2年狂吃「1小吃」上癮！陸24歲女大生罹胃癌末期

狂嘔吐！女子吃「冰箱隔夜西瓜」致顱內感染　醫嘆：又是李斯特菌

90個足球場大的科學裝置　北京「高能同步輻射光源」可看最微觀世界

美籲中國南海仲裁案　中駐聯合國代表嗆：誰在亂搞人盡皆知

陸證實中美第三輪經貿談判　國務院副總理何立峰領軍赴斯德哥爾摩

長髮背影照曝！男子假扮女性在澳門賣淫被抓…網調侃：紅姐同行

雅江「世紀工程」發電量逾3座三峽大壩　牽地緣能源及國家安全佈局

雅魯藏布江下游水利工程動工　陸新央企1.2兆人民幣建全球最大水壩

搶救6小時無效！家屬稱4歲男「全麻拔乳牙身亡」　院方拒回應

極端氣候來襲　陸152個國家級氣象站7月測得高溫超過40度

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

連續2年狂吃「1小吃」上癮！陸24歲女大生罹胃癌末期

狂嘔吐！女子吃「冰箱隔夜西瓜」致顱內感染　醫嘆：又是李斯特菌

90個足球場大的科學裝置　北京「高能同步輻射光源」可看最微觀世界

美籲中國南海仲裁案　中駐聯合國代表嗆：誰在亂搞人盡皆知

陸證實中美第三輪經貿談判　國務院副總理何立峰領軍赴斯德哥爾摩

長髮背影照曝！男子假扮女性在澳門賣淫被抓…網調侃：紅姐同行

雅江「世紀工程」發電量逾3座三峽大壩　牽地緣能源及國家安全佈局

雅魯藏布江下游水利工程動工　陸新央企1.2兆人民幣建全球最大水壩

搶救6小時無效！家屬稱4歲男「全麻拔乳牙身亡」　院方拒回應

極端氣候來襲　陸152個國家級氣象站7月測得高溫超過40度

「500人看完直播就下訂」　越南建商狂新玩法搶攻1族群

熊熊PO「女兒吃飯摔碗片」挨酸恐龍媽　轟道德魔人：先擔心自己

黃暐傑複數約僅差細節　味全龍第4輪新人也被點名具即戰力

魔鷹喪妻後哽咽發聲感動全場！　這段最難熬的日子讓我們陪你度過

悼念好友魔鷹喪妻之痛　悍將力亞士球帽寫哀思

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

跆拳道再添獎牌！男團挺進4強保銅　將與烏茲別克爭金牌戰門票

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

台電員工李元瀚任務結束！17輛台電工程車送行　同仁落淚列隊致意

大陸熱門新聞

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」...業者哀號

陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫確診癌症晚期

廣東佛山爆「基孔肯雅熱」疫情 確診人數2658例...傳播源同登革熱

南京紅姐引爆離婚潮　全因4個字

「基孔肯雅熱」是什麼？ 世衛專家警告：全球550萬人面臨感染風險

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

保全提早1小時到班竟猝死！公司：不是上班時間

20歲男強姦大嫂…出獄後殺害報警鄰居

搶救6小時！陸4歲男「全麻拔乳牙身亡」

解放軍殲-35隱形戰機疑入列 高清「飛鯊」塗裝似「刻意」曝光

全紅嬋歸隊訓練了！粉絲喊：全運會見

糞水事件　陸公安刑拘一名造謠網友

更多熱門

相關新聞

北京懷柔科學城2030年建成！

北京懷柔科學城2030年建成！

北京市近日編制完成《北京加強全國科技創新中心建設重點任務2018年工作方案》，聚焦「三城一區」建設等六大方面，布局20項重點任務，部署實施224項重點工作，北京懷柔綜合性國家科學中心建設全面展開，實現2.2萬家國家高新技術企業、技術合同成交額超過4800億元（人民幣，下同），創業投資額占全國三分之一等目標。

關鍵字：

高能同步輻射光源HEPS同步輻射光源北京懷柔科學城

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面