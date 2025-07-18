南方澳斷橋奪6命爆橋樑檢測造假　土木專家陳明正判刑1年半定讞

▲南方澳大橋斷裂，原來橋樑檢測報告全都造假。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

記者吳銘峯／台北報導

健行科大前教授陳明正，承攬宜蘭縣橋梁檢測及橋梁巡查作業，但卻在檢測紀錄中造假，指派不符資格的檢測人員進行檢測，並製作不實檢測紀錄，結果造成2019年的南方澳大橋斷裂事件。檢方對陳男提起公訴，一審將他判刑2年，案經上訴，高等法院改判陳男有期徒刑1年6月定讞。

陳明正為國內知名的土木工程專家，先前除了在健行科大任教以外，也是該校「非破壞檢測研究中心」主任，他自己的學生張綵宸，也是該檢測中心的專案研究人員和健行科大的兼任助理教授。2人也合資成立「萬喬豐工程技術顧問有限公司」，分別持股50％，由陳男擔任負責人。由於萬喬豐公司與健行科大還有產學合作計畫，故陳明正、張綵宸同在健行科大檢測研究中心經營萬喬豐公司業務，由陳明正負責所承攬橋梁檢測之技術部分，張綵宸則負責相關行政事務。

該公司2018年間以1,124萬5,000元，向宜蘭縣政府承攬「107年度宜蘭縣橋梁檢測及縣、鄉道橋梁巡查作業委託服務」工程，負責宜蘭縣境內541座橋梁檢測工作。而2人明知檢測報告中，必須由符合資格的檢測人員，實地進行檢測，才能製作報告；但因為萬喬豐公司檢測人力不足，2人還是指派不符資格的檢測人員前往檢測，並製作不實的檢測報告。

結果2019年10月間發生南方澳大橋斷裂事故，造成6人罹難、2人重傷、3人中度傷害、7人輕傷。包含8名菲律賓籍移工、7名印尼籍移工、1名我國籍油罐車駕駛，以及2名我國籍海巡署官兵。本案6名罹難者均為受困在遭斷橋壓毀的漁船上外籍船員。事發後引發喧然大波，經過檢方抽絲剝繭後，發現陳男、張女等人的惡行，因此依照「偽造文書」等相關罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，將陳男判刑2年、張女判刑1年10月。案經上訴，高等法院二審審理時，2人坦承犯行。高院認為，本案2人雖主導造假檢測紀錄，但實際上2人事後仍書面審查相關橋樑檢測資料，並非未履行合約；此外，張女在上訴二審期間也罹患腦中風。高院綜合考量量刑因子後，改判陳男有期徒刑1年6月、張女改判有期徒刑1年2月。全案定讞。