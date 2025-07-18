　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南方澳斷橋奪6命爆橋樑檢測造假　土木專家陳明正判刑1年半定讞

▲▼南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

▲南方澳大橋斷裂，原來橋樑檢測報告全都造假。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

記者吳銘峯／台北報導

健行科大前教授陳明正，承攬宜蘭縣橋梁檢測及橋梁巡查作業，但卻在檢測紀錄中造假，指派不符資格的檢測人員進行檢測，並製作不實檢測紀錄，結果造成2019年的南方澳大橋斷裂事件。檢方對陳男提起公訴，一審將他判刑2年，案經上訴，高等法院改判陳男有期徒刑1年6月定讞。

陳明正為國內知名的土木工程專家，先前除了在健行科大任教以外，也是該校「非破壞檢測研究中心」主任，他自己的學生張綵宸，也是該檢測中心的專案研究人員和健行科大的兼任助理教授。2人也合資成立「萬喬豐工程技術顧問有限公司」，分別持股50％，由陳男擔任負責人。由於萬喬豐公司與健行科大還有產學合作計畫，故陳明正、張綵宸同在健行科大檢測研究中心經營萬喬豐公司業務，由陳明正負責所承攬橋梁檢測之技術部分，張綵宸則負責相關行政事務。

該公司2018年間以1,124萬5,000元，向宜蘭縣政府承攬「107年度宜蘭縣橋梁檢測及縣、鄉道橋梁巡查作業委託服務」工程，負責宜蘭縣境內541座橋梁檢測工作。而2人明知檢測報告中，必須由符合資格的檢測人員，實地進行檢測，才能製作報告；但因為萬喬豐公司檢測人力不足，2人還是指派不符資格的檢測人員前往檢測，並製作不實的檢測報告。

結果2019年10月間發生南方澳大橋斷裂事故，造成6人罹難、2人重傷、3人中度傷害、7人輕傷。包含8名菲律賓籍移工、7名印尼籍移工、1名我國籍油罐車駕駛，以及2名我國籍海巡署官兵。本案6名罹難者均為受困在遭斷橋壓毀的漁船上外籍船員。事發後引發喧然大波，經過檢方抽絲剝繭後，發現陳男、張女等人的惡行，因此依照「偽造文書」等相關罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，將陳男判刑2年、張女判刑1年10月。案經上訴，高等法院二審審理時，2人坦承犯行。高院認為，本案2人雖主導造假檢測紀錄，但實際上2人事後仍書面審查相關橋樑檢測資料，並非未履行合約；此外，張女在上訴二審期間也罹患腦中風。高院綜合考量量刑因子後，改判陳男有期徒刑1年6月、張女改判有期徒刑1年2月。全案定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「清純歌手」突瘋狂蹭牆！驚爆性愛成癮染病　代表作很多人翻唱
北海道熊咬死送報員！DNA結果：4年前就咬死人
愛莉莎莎「正式搬回老家住」！　親揭背後原因
教育部再轟台師大「論理不明」　要求2周內決議懲處周台英
青龍系列獎／潤娥紅毯往後慘摔出大事！
Coldplay演唱會抓姦不倫！已婚CEO被爆性格惡毒…小三

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

立委大罷免檢舉賄選也有獎金　法務部：最高1千萬最少50萬

快訊／樹林堤外道路自小客撞機車　男騎士滿臉血命危送醫

獨／12罪坐牢13年！他夜市淚洗「洋蔥」愛玉　向病老雙親懺悔贖罪

南方澳斷橋奪6命爆橋樑檢測造假　土木專家陳明正判刑1年半定讞

立委罷免投票召開策略會議　桃園檢警調廉全力動員發揮辦案能量

快訊／槍擊鳳梨槍手仍在逃！接應男滅證先落網　法院裁准羈押禁見

17歲少女圖書館拚學測！他起色心偷偷來　噴精還甩她腿上

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

立委大罷免檢舉賄選也有獎金　法務部：最高1千萬最少50萬

快訊／樹林堤外道路自小客撞機車　男騎士滿臉血命危送醫

獨／12罪坐牢13年！他夜市淚洗「洋蔥」愛玉　向病老雙親懺悔贖罪

南方澳斷橋奪6命爆橋樑檢測造假　土木專家陳明正判刑1年半定讞

立委罷免投票召開策略會議　桃園檢警調廉全力動員發揮辦案能量

快訊／槍擊鳳梨槍手仍在逃！接應男滅證先落網　法院裁准羈押禁見

17歲少女圖書館拚學測！他起色心偷偷來　噴精還甩她腿上

台灣福斯推限定體驗！指定會員兩天一夜免費試駕ID.4、ID.5電動車

風災悲歌修屋頂墜落亡！　陳亭妃、蔡秋蘭赴佳里慰問罹難家屬

台灣好行503大龍門線+電輔+自行車　打造低碳旅遊趣

這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

嗜好宇宙啟航　《FUN!嗜100》集結百家品牌與國際職人

為什麼越摳越窮？貪小便宜、愛嚐鮮都是套牢錢包的陷阱

青龍系列／《魔鬼2》鄭泫揆掀瀏海變一個人　秋英宇見大場面瞳孔地震

側翼拿「表決圖」稱民進黨反對虐童最重死刑　他秀完整表決過程打臉

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

社會熱門新聞

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

18cm嫌短砸錢做人工陰莖　最後只剩9cm氣炸

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

驚悚畫面！男騎士遭貨櫃車輾過　從車底噴出死亡

蘆洲兩工班街頭大亂鬥！警出動快打逮7人

鳳梨槍擊案內幕曝光！　傳「300萬利益」鬧翻

「抓猴專家」收購9300萬筆個資　全台灣人都被賣了

台網美遊大馬遭黑警勒索逼陪酒　親曝新進度「5人被抓了」

柯文哲收押後就遭欠租　房客怒怪被連累當共犯

4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

交往2年男友竟是人夫！她慘被正宮告判決曝

即／台積電嘉義廠2個月第4起！　女子遭冰水管砸死

更多熱門

相關新聞

蔡易餘喊翁重鈞家族靠軍糧賺11億　20萬不用賠了

蔡易餘喊翁重鈞家族靠軍糧賺11億　20萬不用賠了

民進黨立委蔡易餘2016年間召開記者會，質疑農糧署圖利前立委翁重鈞的家庭企業，讓翁重鈞得以低價買進軍糧再高價賣出，獲利超過11億元。翁重鈞起訴求償200萬元，一、二審均判蔡易餘須賠償20萬元，但更一審改判蔡易餘免賠。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴，蔡易餘免賠確定。

台師大抽血案沒什麼教練發聲　他曝2原因

台師大抽血案沒什麼教練發聲　他曝2原因

從無聲同意到申訴求助：評師大抽血案中「IRB研究倫理審查」與學術良知

從無聲同意到申訴求助：評師大抽血案中「IRB研究倫理審查」與學術良知

死囚蕭新財聲請再審　遭駁回確定

死囚蕭新財聲請再審　遭駁回確定

當研究失去倫理　從「台師大女足抽血事件」談研究與醫學倫理界線

當研究失去倫理　從「台師大女足抽血事件」談研究與醫學倫理界線

關鍵字：

法律人權南方澳斷橋造假檢測高等法院定讞偽造文書教授

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面