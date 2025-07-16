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姊闖紅燈又吸毒「遇警秒甩鍋給妹」　正主直接大義滅親

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓女子去年12月間因開車闖紅燈被警方攔查，結果車上被搜出毒品，她竟為了躲避刑責，冒用妹妹的身分應訊、畫押；後來，黃女的妹妹發現此事，氣得直接跑去警局報案並提告。橋頭地院法官日前審理之後，依犯行使偽造私文書罪，判處黃女有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲黃女違規闖紅燈還吸毒，被警方攔查竟冒充妹妹應訊。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，黃女去年12月6日深夜開車行經高雄市鳥松區神農路與松埔路的路口時，因違規闖紅燈被警方攔查，她一度拒絕配合並駕車逃逸，但後來還是被警方追上，並且在她的車上搜出依托咪脂菸彈、依托咪脂原料、安非他命、毒品咖啡包、愷他命等毒品。

黃女雖然向警方坦承吸毒，但為了逃避刑責，她竟冒用妹妹的身分應訊，還在調查筆錄、驗尿同意書等文件上以妹妹的名義畫押。黃女的妹妹則是在案發1周之後才發現身分遭冒用，氣得直接跑去警局報案並提告。

橋頭地院法官認為，黃女為了躲避警方查緝，冒用妹妹的身分，不僅危害偵查單位對於犯罪查緝的正確性，還讓妹妹無端蒙受刑事追訴處罰的危險，考量到她已經不是第一次這樣做，最終依犯行使偽造私文書罪，判處她有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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