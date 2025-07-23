焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

▲屏東佳樂水漁村公園沙灘昨日傳出民眾下水後失聯，今日上午家屬前往事故地點焚香祈禱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘，昨(22)日下午傳出遊客失聯事件。57歲張姓男子與妻子昨日前往港口溪出海口附近遊玩，途中突然對妻子說想下水撿拾石頭，沒想到卻不幸失去蹤影。今(23)日，張男的妻子、女兒與家屬前往事故地點焚香祈禱，盼望能早日傳來消息。

屏東縣消防局昨日下午1時50分接獲民眾報案，指稱滿州鄉佳樂水漁村公園、沙灘往港口溪出水口有遊客失蹤，消防局隨即派遣人員前往救援，並聯合海巡與威鯨救難協會展開搜尋，但昨日仍未找到失蹤者張姓男子。

今日搜救行動第二天，離事發時間已近24小時，救難人員持續搜尋仍未有所展獲。上午，張男的妻子與女兒、女婿，帶著香與金紙前往事故地點焚燒，誠心呼喚張男名字，祈求儘快傳來張男的消息。

據悉，張男在新竹經營防水塗層工程行，昨日與妻子、女兒和女婿等一家人前往恆春旅遊。下午兩人在滿州鄉港口溪出海口附近戲水時，張男看到前方海域有一塊露出沙灘，告訴妻子他會游泳後，便前往對面沙灘撿拾石頭。約莫5至10分鐘後，妻子發現張男只露出頭部，察覺危險後立即呼救並報警。張男與妻子原本計畫今日結束旅程返家，卻不幸失蹤，至目前止，各單位人員都還在搜救中。