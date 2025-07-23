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萬里車禍瞬間曝！砂石車翻覆撞客運釀1死　警上班途中目擊急救人

▲▼萬里車禍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市萬里區景美路磚廠公車站牌前，今（23）3日上午8時許，發生砂石車打滑衝到對向撞國光客運車禍，造成1死14傷，事發當時的畫面也曝光，目擊的警員說當時在後方約50公尺，看到事故發生後就立刻通知勤務中心並上前幫忙救人。

▲▼萬里車禍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬里車禍，砂石車翻覆畫面曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

萬里所警員莊育承開車上班途中目擊車禍過程，他表示跟在後面的時候，砂石車裝載物品狀況正常，布都有把鐵條給蓋著，速度判斷應該稱不上是超速，至於為什麼會翻覆，沒有看到過程，超出可以敘述的範圍，前面那部機車也很驚險，立即發現到有煞住，不然應該也是會被波及到。

莊育承說，當時離砂石車大概50公尺，跟砂石車之間還有一部機車，所以在過彎之前就有放慢速度，看一下行車紀錄器速度是53公里，在過彎前就看到機車有煞車，覺得不對勁也跟著踩煞車，然後砂石車就在面前翻覆，接著就撞到了國光客運，趕快過去通知勤務中心有事故發生，接下來就看到乘客開啟裡面的那個安全門，人陸續從車廂出來，也在現場幫忙救人，上去國光客運的座位看，發現傷重不治的那一位乘客，喊他都沒有意識，就先下來把國光客運的駕駛救出來。

▲▼萬里車禍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬里所警員莊育承目擊整個過程。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，7時55分接獲報案，指出萬里區景美路磚廠公車站牌前發生客運與砂石車交通事故，到場發現是砂石車打滑越過對向車道，與對向國光客運發生交通事故，砂石車31歲葉姓男駕駛一度受困車內；國光客運1名乘客命危，經送醫治療後仍不治，共造成1死14傷。客運車上共41人，15人由公所負責接駁轉運，12人無大礙自行離開，14人送醫。

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