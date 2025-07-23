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曾遭詐250萬！汐止夫妻雙亡陳屍臥房　警逮車手、帳戶提供者送辦

▲7月22日汐止區康寧街一對夫妻陳屍家，鑑識人員初判無外力因素。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止一對夫妻陳屍住家臥室，鑑識人員初判無外力因素。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／新北報導

新北市汐止區康寧街一處民宅昨(22日)下午傳出夫妻雙屍案，警方初步調查，死者葉男(73歲)因上班時間不見人影，同事聯繫不上擔心可能出事，因此報警並前往葉家查看，未料會同鎖匠開門後，赫見葉男已與妻子黃女(68歲)倒臥在床上雙亡。據指出，葉男疑似遭到投資詐騙，250萬的積蓄被騙光光，悲憤之餘才會與妻子攜手走上絕路；但對這一說法，死者兒子與警方仍然存疑。

汐止警方調查，葉男去年11月間偶然間透過臉書發現投資廣告，因此遭吸引，短短3個月內就與車手面交、匯款，一共遭詐騙250萬元，葉男發覺上當後，於今年1月前往派出所報案，警方也立即追查，逮捕車手與人頭帳戶提供者，並均依法送辦。

未料事隔半年後，葉男竟會與妻子雙雙陳屍在租屋處臥房中。警消初步勘驗現場，確認室內沒有打鬥、或外力介入痕跡，初步排除他殺可能。據調查，葉男與黃女育有2個兒子，警方目前已經通知2人，將安排時間進行認屍、並於今下午2時30分相驗，進一步釐清死因。

由於現場並未留下遺書，且距離報案時間已逾半年，2人輕生原因是否與詐騙案有關仍存疑；據死者兒子表示，最近與父母聯繫時都沒有發現異狀，2人沒有反映有任何金錢上的問題，狀況都相當正常、也無病史，不解為何父母會突然選擇走上絕路。

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