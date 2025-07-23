韓國Tmoney加入Apple Wallet　台灣人注意3件事

記者黃翊婷／綜合報導

蘋果宣布Apple Wallet正式支援南韓交通卡Tmoney，韓國的iPhone或Apple Watch用戶可透過感應付款，搭乘大眾運輸工具。不過，由於Tmoney僅能綁定韓國發行的信用卡、簽帳卡，所以部分功能外籍遊客目前尚無法使用。

▲Apple Wallet支援南韓交通卡Tmoney。（圖／翻攝自蘋果南韓官網）

綜合外媒報導，蘋果在韓國推出Apple Pay的快速模式（Express Mode），iPhone或Apple Watch用戶只需要將裝置靠近感應器，即可支付大眾運輸工具的費用。蘋果近期宣布，該功能正式支援南韓交通卡Tmoney，即使iPhone或Apple Watch的電量偏低，此功能也可以保持正常運作。

雖然韓國用戶可以透過Apple Pay在Apple Wallet儲值，但由於Tmoney僅能綁定韓國發行的信用卡、簽帳卡，所以包含台灣在內的其他外籍旅客，尚無法使用自動加值功能，只能透過自助加值機或前往超商臨櫃儲值。

蘋果官方表示，現階段尚無法將實體的Tmoney卡片直接轉換為數位版本，還是需要重新開卡。至於是否支援國際信用卡，蘋果與Tmoney均表示，對於海外卡片的整合目前仍處於評估階段。

此外，使用Apple Pay支付Tmoney也存在一些限制，尤其是在非合作計程車和部分公路客運上，可能會遇上無法支援的狀況。若外籍旅客近期有赴韓旅遊的規劃，最好還是要準備足夠的韓元現金或其他行動支付工具。