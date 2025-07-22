　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全家人去韓國玩　弄丟護照、錢包！他靠「1神級APP」奇蹟找回

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／肯吉老王 影像生活）

▲「Finding All」APP 。（圖／翻攝自Threads／肯吉老王 影像生活）

記者施怡妏／綜合報導

開心出國旅遊，最怕遺失護照、錢包，一名網友分享，全家到釜山旅遊，不慎遺失錢包與護照，情急之下輾轉求助多方，最後靠著韓國在地人才知道的神級APP「Finding All」才找回來。他指出，該款APP可以尋找各大遊客中心遺失物品，且工作人員還會拍照上傳，直呼「真的太方便，太重要了」。

原PO在Threads發文，在釜山旅遊弄丟了錢包，裡面不僅有現金，還有全家人的護照，且後天就要返台，急忙回飯店翻找行李箱，但沒有找到，讓他非常著急。他先到駐釜山的台北辦事處尋求協助，並回到先前造訪的景點逐一查看，但始終一無所獲。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

他最後前往海雲台的遊客中心申報遺失物，然而工作人員表示尚未接獲相關通報，就在他準備放棄並轉向警察局報案時，遊客中心的工作人員突然拿著手機詢問「這是你的物品嗎？」手機畫面顯示的正是他的遺失物。

工作人員解釋，韓國當地若有人拾獲遺失物品，通常會拍照上傳至「Finding All」APP，這款APP在韓國使用率相當高，但外國遊客多半不熟悉。原PO指出，「Finding All」APP可以尋找各大遊客中心的遺失物，工作人員會拍照上傳，而各地遊客中心也會透過該平台協助失主找回物品。

他大讚APP的便利性，並希望透過自身經歷的分享，讓更多人知道這款實用工具，「不只是找回護照，連裡面的錢都沒少，真心感動又感謝」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分　噁心橫掃球再現
快訊／震撼！雲豹確定換主帥　冠軍教頭下台走人
去韓國弄丟護照、錢包！　他靠「1神級APP」奇蹟找回
52年來首見！　靠「再見妨礙打擊」贏了
自己失分自己救！　大谷翔平轟出2分砲逆轉
快訊／俄羅斯又搖！　連4震「最大規模6.4」
台中一家五口今告別式　一家人樹葬團聚
班機「廣州飛廣州」　民眾狂問號：1.5小時在飛什麼？
對4歲女童「狂搧7耳光」！教保員下跪：我第一次犯錯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

願意做工嗎？他公開薪水喊「待遇不差」　網嘆：真的沒吸引力

今起年度大潮「花東防大雨」　熱帶系統周四接近台灣

月薪30萬、在家上班！他曝「公司1缺點」喊痛苦：很想辭職

初次女友家作客！6人點10菜1湯要他付錢　年收百萬男嘆：沒人問我

全家人去韓國玩　弄丟護照、錢包！他靠「1神級APP」奇蹟找回

啦啦隊全體敬禮「剩南珉貞看鏡頭」隊友急拉手！萬人融化：超可愛

要婆婆抵押房「幫還卡債」遭拒！她氣喊：現在沒錢不代表以後沒錢

柯文哲再延押2個月！律師點破3大關鍵「有什麼好意外？」

台師大休學女足「領不到畢業證書？」　律師：2方法有機會翻盤

可能有雙颱！　最新預測曝

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

願意做工嗎？他公開薪水喊「待遇不差」　網嘆：真的沒吸引力

今起年度大潮「花東防大雨」　熱帶系統周四接近台灣

月薪30萬、在家上班！他曝「公司1缺點」喊痛苦：很想辭職

初次女友家作客！6人點10菜1湯要他付錢　年收百萬男嘆：沒人問我

全家人去韓國玩　弄丟護照、錢包！他靠「1神級APP」奇蹟找回

啦啦隊全體敬禮「剩南珉貞看鏡頭」隊友急拉手！萬人融化：超可愛

要婆婆抵押房「幫還卡債」遭拒！她氣喊：現在沒錢不代表以後沒錢

柯文哲再延押2個月！律師點破3大關鍵「有什麼好意外？」

台師大休學女足「領不到畢業證書？」　律師：2方法有機會翻盤

可能有雙颱！　最新預測曝

國小桌球狼教練摸小六女臀部30次！賠70萬和解遭判2年6月定讞

劉樂妍批大陸「旱廁」應該全消滅！　反遭陸網嫌：台灣人的優越感

消防法「球員兼裁判」　納入《職安法》成基層難了心願

願意做工嗎？他公開薪水喊「待遇不差」　網嘆：真的沒吸引力

GD演唱會實名制遭破解！假身分可入場　黃牛集團撈2千萬4人交保

福斯撤出「新店汽車一條街」　大房東年開1428萬招租

搜救悲劇再揭制度黑洞　消防員痛喊三大勤務專責訓練

遭爆施壓索高球俱樂部會員委託書　林國成反擊：各黨都有委員會幫忙問

聶雲獨居提前聽力退化　家中四人念書壓力過大　「收到成績單血壓飆高」

罷團再公布催票廣告訴求「出來投票」　預告724上凱道、725遍地開花

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

生活熱門新聞

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

可能有雙颱！　最新預測曝

台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

今全台有雨　可能有颱風變天時間曝

擁30年歷史！「這間丹丹漢堡」要搬家了

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

可能有颱風！　模擬路徑曝

12星座「公主病」Top5　第一名每天都要戀愛感

高醫陳家「三代世襲」起底！　高調外遇回應了

少吃飯餓死癌細胞？醫：反會加速轉移

去瑞士都窮遊？超多台人「帶泡麵」大票吵翻

碧潭堰毛蟹洄游大爆發　洄游震撼畫面曝

更多熱門

相關新聞

陸國安部警示「公務人員」旅遊注意伴手禮 會被改裝竊聽

陸國安部警示「公務人員」旅遊注意伴手禮 會被改裝竊聽

暑期長假來臨，許多民眾選擇出境旅遊，國外旅遊進入高峰期。大陸國家安全部近日提醒，部分看似普通的紀念品，可能暗藏國安風險，特別是公職人員、涉密單位員工及科研院校師生，必須提高警覺。

機場免稅店比較貴？ 達人公開合力他命各處售價

機場免稅店比較貴？ 達人公開合力他命各處售價

去瑞士都窮遊？超多台人「帶泡麵」大票吵翻

去瑞士都窮遊？超多台人「帶泡麵」大票吵翻

捷運站「台人手拿1物」散熱！網推爆：日韓妹也超愛

捷運站「台人手拿1物」散熱！網推爆：日韓妹也超愛

日本2關鍵痛失王座！國人海外刷卡　瑞士暴衝280%奪冠

日本2關鍵痛失王座！國人海外刷卡　瑞士暴衝280%奪冠

關鍵字：

旅遊韓國APP失物招領工具

讀者迴響

熱門新聞

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音崩潰

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

盧秀燕「深夜站高鐵」2物飄媽媽味　她親訴原委

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

可能有雙颱！　最新預測曝

台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面