全家人去韓國玩　弄丟護照、錢包！他靠「1神級APP」奇蹟找回

▲「Finding All」APP 。（圖／翻攝自Threads／肯吉老王 影像生活）

記者施怡妏／綜合報導

開心出國旅遊，最怕遺失護照、錢包，一名網友分享，全家到釜山旅遊，不慎遺失錢包與護照，情急之下輾轉求助多方，最後靠著韓國在地人才知道的神級APP「Finding All」才找回來。他指出，該款APP可以尋找各大遊客中心遺失物品，且工作人員還會拍照上傳，直呼「真的太方便，太重要了」。

原PO在Threads發文，在釜山旅遊弄丟了錢包，裡面不僅有現金，還有全家人的護照，且後天就要返台，急忙回飯店翻找行李箱，但沒有找到，讓他非常著急。他先到駐釜山的台北辦事處尋求協助，並回到先前造訪的景點逐一查看，但始終一無所獲。

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他最後前往海雲台的遊客中心申報遺失物，然而工作人員表示尚未接獲相關通報，就在他準備放棄並轉向警察局報案時，遊客中心的工作人員突然拿著手機詢問「這是你的物品嗎？」手機畫面顯示的正是他的遺失物。

工作人員解釋，韓國當地若有人拾獲遺失物品，通常會拍照上傳至「Finding All」APP，這款APP在韓國使用率相當高，但外國遊客多半不熟悉。原PO指出，「Finding All」APP可以尋找各大遊客中心的遺失物，工作人員會拍照上傳，而各地遊客中心也會透過該平台協助失主找回物品。

他大讚APP的便利性，並希望透過自身經歷的分享，讓更多人知道這款實用工具，「不只是找回護照，連裡面的錢都沒少，真心感動又感謝」。