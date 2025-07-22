買蘋果不必再「吃土」！明年三款平價新品輕鬆湊齊全家桶

▲今年初發布的iPhone 16e。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今年推出的iPhone 16e以較低價格搶攻入門市場，消息指出，蘋果將延續此策略，預計在2026年推出三款平價裝置，包括iPhone 17e、iPad 12，以及首款搭載A18 Pro處理器的平價版MacBook，藉此降低入手門檻，讓消費者更容易組成一套完整「蘋果全家桶」。

根據知名分析師郭明錤的說法，蘋果正在開發一款定位入門級的MacBook，處理器將採用現有iPhone 16 Pro系列的A18 Pro晶片，雖未採用M系列處理器，但整體效能仍具備日常使用所需。價格方面，預估將低於現行MacBook Air的999美元（約新台幣34,900元），有望成為Mac系列中最親民的一員。

iPhone部分，蘋果於2025年春季推出的iPhone 16e，採用簡化設計與更低價格，廣受市場好評。預計明年將延續這條產品線，推出iPhone 17e，並同步升級至全新的A19晶片，機身外觀則大致維持與iPhone 17系列一致。

平板方面，蘋果於今年春季發售的iPad（第11代）已有入門版本，市場預期2026年也將迎來iPad 12。外傳新款iPad將強化處理效能與儲存空間，但是否支援即將普及的Apple Intelligence功能，尚未有明確消息。不過，價格預估仍將維持在11,900元起的入門級水準。

此番三款平價新品若同步問世，將讓消費者能以更合理價格入手一整套蘋果產品組合，尤其對學生族群與預算有限的用戶而言，將是一大福音。