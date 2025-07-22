快訊／艋舺私刑殺人！男女共犯認參與押人　1人聲押、1人5萬交保

▲鄭姓男子陳屍萬華民宅，檢警再拘捕2共犯，2人坦承參加行動，但沒有打人。（圖／資料照片）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

台北市萬華區艋舺大道民宅殺人案，主嫌情侶2人及另1名男共犯均收押禁見，警方後來又找到27歲簡姓男子、24歲曾姓女子2名共犯，2人坦承有一起幫忙將死者押回萬華民宅，但過程中沒有動手毆打死者。檢方22日複訊後，向法院聲押簡男，諭知曾女5萬元交保。

警方調查，26歲李姓男子因不滿19歲鄭姓男子，一直對18歲的許姓女友糾纏，於是教唆旗下小弟將鄭男強押到北市萬華區艋舺大道一處民宅，並且輪番毆打鄭男。鄭男被李男等人打到奄奄一息，最後趴在民宅二樓死亡。

事後警方因毒品案件上門查緝，意外在現場查獲一名少年，又在二樓發現鄭男遺體，追查後逮捕李姓主嫌情侶檔及共犯等9人，李男、許女及另一名男共犯事後被裁定羈押禁見。

檢警後來根據李男等人供詞，確認當天還有其他共犯在場，確定為27歲簡姓男子、24歲曾姓女子等2人，警方也在21日下午將人逮捕到案，並在22日上午11時許將2人依殺人罪嫌送辦。

兩人到案後坦承認識李男，當天也有前往新北市三重區的旅館門口堵人，並將鄭男帶回萬華民宅二樓，雖然有參與行動，但沒有動手打人，目前檢警將持續釐清是否有更多人涉案。