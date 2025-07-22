　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／艋舺私刑殺人！男女共犯認參與押人　1人聲押、1人5萬交保

▲▼警員攻堅萬華民宅，2樓發現1具男屍明顯死亡。（圖／記者邱中岳攝）

▲鄭姓男子陳屍萬華民宅，檢警再拘捕2共犯，2人坦承參加行動，但沒有打人。（圖／資料照片）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

台北市萬華區艋舺大道民宅殺人案，主嫌情侶2人及另1名男共犯均收押禁見，警方後來又找到27歲簡姓男子、24歲曾姓女子2名共犯，2人坦承有一起幫忙將死者押回萬華民宅，但過程中沒有動手毆打死者。檢方22日複訊後，向法院聲押簡男，諭知曾女5萬元交保。

警方調查，26歲李姓男子因不滿19歲鄭姓男子，一直對18歲的許姓女友糾纏，於是教唆旗下小弟將鄭男強押到北市萬華區艋舺大道一處民宅，並且輪番毆打鄭男。鄭男被李男等人打到奄奄一息，最後趴在民宅二樓死亡。

事後警方因毒品案件上門查緝，意外在現場查獲一名少年，又在二樓發現鄭男遺體，追查後逮捕李姓主嫌情侶檔及共犯等9人，李男、許女及另一名男共犯事後被裁定羈押禁見。

檢警後來根據李男等人供詞，確認當天還有其他共犯在場，確定為27歲簡姓男子、24歲曾姓女子等2人，警方也在21日下午將人逮捕到案，並在22日上午11時許將2人依殺人罪嫌送辦。

兩人到案後坦承認識李男，當天也有前往新北市三重區的旅館門口堵人，並將鄭男帶回萬華民宅二樓，雖然有參與行動，但沒有動手打人，目前檢警將持續釐清是否有更多人涉案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼
魔鷹貢獻勝利打點　台鋼7：1勝統一獅
趙少康喊關稅32%！中經院長建議：有內線可做空
催公文「市長室秘書」是誰　柯文哲虧檢方變網軍
首例！上櫃生技股後天起打入全額交割　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／新北男台中登山失聯7天！家屬急報案只找到車...陸空搜尋中

催京華城公文「市長室秘書」是誰　柯文哲虧檢方沒舉證：變網軍

快訊／艋舺私刑殺人！男女共犯認參與押人　1人聲押、1人5萬交保

逢甲榕樹壓死碩士生！母淚控「人為疏失」卻被校方以意外結案

快訊／汐止雙屍身分曝！男遲未上班...警消進門驚見夫妻躺床亡

艋舺私刑殺人再拘2共犯！1男1女認了「參與行動」：沒動手打人

五口命案新進展！團購主李女老公、女兒2罪移送...檢列證人請回

牙疼找牙醫治療後更痛！患者起疑怒舉報　2密醫被起訴

下水撿石頭消失！屏東佳樂水沙灘傳遊客失聯　警消持續搜救

李元瀚左手食指因電擊嚴重碳化　「3D擬真義肢」讓他完整離世

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

獨／新北男台中登山失聯7天！家屬急報案只找到車...陸空搜尋中

催京華城公文「市長室秘書」是誰　柯文哲虧檢方沒舉證：變網軍

快訊／艋舺私刑殺人！男女共犯認參與押人　1人聲押、1人5萬交保

逢甲榕樹壓死碩士生！母淚控「人為疏失」卻被校方以意外結案

快訊／汐止雙屍身分曝！男遲未上班...警消進門驚見夫妻躺床亡

艋舺私刑殺人再拘2共犯！1男1女認了「參與行動」：沒動手打人

五口命案新進展！團購主李女老公、女兒2罪移送...檢列證人請回

牙疼找牙醫治療後更痛！患者起疑怒舉報　2密醫被起訴

下水撿石頭消失！屏東佳樂水沙灘傳遊客失聯　警消持續搜救

李元瀚左手食指因電擊嚴重碳化　「3D擬真義肢」讓他完整離世

「一下班就來掃街」盧秀燕請假2天半原因曝！反惡罷力挺3子弟兵

中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫竟確診「癌症晚期」

快訊／溪水暴漲16人受困耳無溪4天　搜救人員架繩橫渡

葉元之遭裁罰不忍了　出面澄清事件始末：前助理妻檢舉2次

館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼　本人反應曝光

魔鷹銜哀重返球場貢獻勝利打點　台鋼火力猛攻7：1勝統一獅

推AI新十大建設！國發會將投入千億創投基金　創造7兆產值

關穎看GD演唱會被控「用手肘推人」　親揭真相反爆：遭大明星保鑣亂推

趙少康喊關稅32%！中經院長嘆「鬼故事太多」建議：有內線可做空

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

社會熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

快訊／宜蘭蘇澳民宅大火！　1男、孕婦送醫宣告不治

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

即／汐止男遲未到班　警消破門驚見「夫妻雙亡」

人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音崩潰

教保員對4歲女童狂搧7耳光！媽看監視器崩潰了

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

黑幫逼男男吃屎、69！女同夥「瑄瑄」曝光

偷帶7千支香菸返台！挨罰5萬未繳股票遭扣押

更多熱門

相關新聞

殺害顧家男求交保　法官怒駁：被害家屬情何以堪

殺害顧家男求交保　法官怒駁：被害家屬情何以堪

一樁僅新台幣4500元的工資糾紛，竟演變成駭人聽聞的強盜殺人案！高雄市男子施旻成被控於今年1月狠心殺害與他有合作關係的方男，犯後更變賣死者金飾、棄屍山區，全案震驚社會。如今施男妻子以其為家中獨子、需照顧病母為由，向法院聲請具保停止羈押，卻遭法官重話駁回，直言「情何以堪」，對此死者家屬大讚法官「英明」。

20歲男強姦大嫂…出獄後殺害報警鄰居

20歲男強姦大嫂…出獄後殺害報警鄰居

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

72歲男砍死兄被判13年　怕「死在監獄」求減刑

72歲男砍死兄被判13年　怕「死在監獄」求減刑

為討600元奪1命！欠債男胸口中刀慘死

為討600元奪1命！欠債男胸口中刀慘死

關鍵字：

殺人案

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

可能有雙颱！　最新預測曝

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

快訊／宜蘭蘇澳民宅大火！　1男、孕婦送醫宣告不治

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面