獨／冷血殺害顧家男求交保　法官怒駁：被害人家屬情何以堪

▲涉嫌殺害方姓男子棄屍的工頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一樁僅新台幣4500元的工資糾紛，竟演變成駭人聽聞的強盜殺人案！高雄市男子施旻成被控於今年1月狠心殺害與他有合作關係的方男，犯後更變賣死者金飾、棄屍山區，全案震驚社會。如今施男妻子以其為家中獨子、需照顧病母為由，向法院聲請具保停止羈押，卻遭法官重話駁回，直言「情何以堪」，對此死者家屬大讚法官「英明」。

施旻成目前遭依強盜殺人罪起訴，全案由高雄地方法院審理中。其妻吳姓女子於6月20日透過法扶律師聲請具保停押，理由是施男為家中獨子、父親早逝，母親重病臥床，現需交保處理家中債務並盡孝道。但法院審酌後認為，施男犯行重大、逃亡風險高，加上社會危害性極大，裁定駁回具保聲請。

▲高雄橋頭地方法院的法官駁回，並打臉嫌犯：若真有孝道，更應思慮再三。（圖／記者吳世龍攝）

法院指出，施男在偵查與審理階段皆坦承犯行，且本案屬最輕本刑5年以上的重罪，不僅有逃亡之虞，其過去更有多次通緝紀錄。施男案發後還前往南投藏匿於友人住處，亦顯示其面對刑責有強烈逃避傾向，羈押原因並未消滅。

法官在裁定理由中痛批，施男以「需照顧家人」為由聲請交保，並無法動搖其嚴重羈押必要，「若真有孝道，更應思慮再三，而非造成憾事後拿來作為聲請理由，對永無團圓之日的被害人家庭而言，情何以堪！」

這起令人髮指的案件發生在今年1月間。被害人為愛家照顧家庭的方姓男子，與施男為工程合作關係，因施男遲遲未支付4500元工資，方男自1月24日起連續多日催討。施男見其配戴金飾，竟心生歹念，約於1月27日下午在高雄楠梓某保齡球館外見面，佯稱要協商債務，實則預謀殺人奪財。

施男將方男載至鳳山一處房屋後，提出要方男典當金飾借他10萬元周轉，遭拒後竟趁對方轉身時從背後一腳將其踢下樓梯，再以器物猛擊頭部，造成其重度昏迷。其後更為滅口，趁被害人微醒時，持刀連刺頭頸至少5刀，導致失血過多死亡。

殺人後，施男奪走金飾前往銀樓變賣，得手逾25萬元後用於還債。接著駕車將遺體運往屏東滿州鄉偏僻處棄屍，並一路清理車內血跡、丟棄證物，入住汽車旅館試圖掩飾行蹤。最後躲藏於南投草屯，遭警方循線逮捕。