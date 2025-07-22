日本政府出手！　對中國、台灣進口鋼材啟動反傾銷調查

▲ 中國鋼鐵業生產過剩，惡性競爭擾亂市場秩序。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本政府22日表示，將對中國及台灣進口的鎳基不鏽鋼冷軋鋼板及鋼條展開反傾銷調查，為日本鋼鐵業者指控面臨不公平競爭後的最新行動。

綜合《時事通信社》及《路透》，日本財務省及經濟產業省宣布，將對中國及台灣進口不鏽鋼鋼材展開反傾銷調查。此前新日鐵（Nippon Steel）等日本國內製造商於5月12日提出請願，指控進口產品以低價在日本市場銷售，迫使本土業者被迫削價競爭。

請願資料顯示，中國進口鋼材在日本的售價較本地價格低上20%至50%，台灣進口鋼材也較本地價格低了3%至20%。日本業者表示，面對成本上升壓力，無法合理調整售價，導致營運利潤下降及其他損失。

日本鐵鋼聯盟會長、新日鐵社長今井忠多次警告，全球保護主義抬頭可能使日本更容易受到廉價進口鋼材的衝擊，進而對國內生產造成傷害。

報導提到，中國鋼鐵業產能過剩及低價出口問題已引發國際關注，多國批評中國企業接受政府補貼後大量生產並以低價出口，惡化全球市場環境。

部分國家已對中國採取反傾銷措施或類似行動，日本則尚未跟進。財務省及經濟產業省預計在1年內完成調查，屆時將決定是否對相關產品課徵反傾銷稅。