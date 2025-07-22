機場免稅店竟比較貴？ 旅日達人公開合力他命各處售價

▲機場免稅店的合力他命EX Plus賣6980日圓。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

暑假出國旺季，許多民眾會赴日購買藥妝。前台大醫院感染科醫師林氏璧建議，不要在日本機場購買合力他命EX Plus，避免買到高價的藥品，「你可能很理所當然地覺得出關後已經是免稅區，那應該要便宜才對？不會，至少合力他命不是這樣的」。

林氏璧在其臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，松本清集團的分店會根據附近地區的市場行情訂價，導致同一品牌的商品在不同地點的價格差異相當大。他以合力他命EX Plus為例，指出其價格在不同地點可能從不到5000日圓到接近7000日圓不等。

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根據林氏璧收集的數據，他於2025年3至4月期間查詢了多家松本清和Cocokara Fine分店的合力他命價格，發現市區的淺草店售價最低，未稅價僅4980日圓；相較之下，機場的價格明顯較高，例如成田機場第二航廈的松本清分店售價為6463日圓，而那霸機場的Cocokara Fine分店甚至高達6980日圓，一來一往價格竟可差2000日圓（約398元新台幣）。

林氏璧表示，若在市區購買合力他命，價格只要低於5000日圓就非常值得，且即使略高於5000日圓也可考慮入手。他也提醒旅客，目前日本疫情後的通膨情況雖然嚴重，但合力他命的價格變化相對穩定，部分店家甚至為了搶客而下調售價。然而，有些店可能會限制購買數量或禁止使用折扣券。