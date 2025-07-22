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「URBAN PARADISE」精品餐酒體驗開啟Buffet新紀　 吃出世界風景　喝出城市靈魂！

▲▼ 饗賓集團 。（圖／業者提供）

▲URBAN PARADISE九大餐區中的「Ocean Bar」，將熟悉的日式元素以全新姿態衝擊味蕾，融合多國元素的壽司料理饒富食趣感。圖／饗賓集團提供，下同）

消費中心／綜合報導

繼「饗 A Joy」世紀巨作之後，饗賓集團再度出手，重磅推出全新精品餐酒Buffet品牌「URBAN PARADISE」，將於2025年7月25日正式進駐統一Dream Plaza五樓，營造一場前所未有的沉浸式餐酒饗宴。以創意融合的手法，設計出九大風格鮮明、饒富食趣的主題餐區，從美墨、歐陸、日式、東南亞到台式街頭美食，跨界激盪出前所未見的味覺火花。兩百多道料理創意爆棚，每一道都像在說：「你以為你懂吃，其實，你還沒吃過這樣的Buffet！」

饗賓集團再度顛覆Buffet想像，「URBAN PARADISE」打破Buffet傳統框架，玩轉全球風味料理與酒食文化，以「都會饗樂 微醺時光」為概念，設計出九大創新餐區，將口感碰撞、文化交融化為一場豐盛又精彩的味覺探險，在主打各國新鮮海味料理的「Ocean Bar」，有最具話題的創意料理〈海膽干貝最中〉，以酥脆的最中殼包覆濃郁滑順的海膽與醋飯，鹹甜交織、酥嫩並存，熟悉的日式元素以全新姿態衝擊味蕾；「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜，其中〈Bring Your Own Bag〉將美國流行的餐車文化帶進Buffet餐檯，以三種不同口味的玉米起司片為基底，隨意添加喜愛配料，自製創意口味，互動感十足；「美樂地」則提供PIZZA、焗烤等療癒性美食；在「VIVA」，鐵板不只是技藝，更是一場風格的演出。明星料理〈干貝楓糖奶油鬆餅〉以甜鹹交織詮釋奢華滋味 —— 鬆餅鐵板現煎，外酥內綿，香氣隨熱氣輕柔綻放。頂級2S生食級干貝在鐵板上煎至金黃微焦，封存海洋的飽滿鮮味，再佐以昆布奶油與楓糖奶油，鹹香與甘甜堆疊交融，入口瞬間，是四重感官的驚喜：酥、嫩、鮮、香，一次滿足。另外這道〈煙燻熟成牛腹〉選用牛腹部位，歷經24小時香料醃製、8小時低溫慢煮，再以煙燻工法收尾，層層入味，肉質軟嫩、煙香內斂，是一款充滿溫度與職人心意的料理。

▲▼ 饗賓集團 。（圖／業者提供）

▲「Ocean Bar」最受矚目的明星料理〈海膽干貝最中〉，以酥脆的最中殼包覆濃郁滑順的海膽與醋飯，鹹甜交織、酥嫩並存。

「快意町」則聚焦亞洲料理，將台灣街邊小吃鵝肉攤融入Buffet餐檯，一碗〈古早味鵝湯麵〉，鵝油輕繞，湯頭甘甜，像是老屋午後煮起的一鍋人情味，沒有濃烈的調味，只有剛剛好的鹹香與記憶裡的老味道。「香鑲」以多國風味烤物為主軸，展現火候與香氣的極致平衡；「脆焠」則網羅世界各地的炸物精華，打造金黃酥脆、外酥內嫩的經典滋味。一踏入「Wonderland」，濃郁奶香在空氣中盤旋，喚醒每一吋對甜的渴望。藝術級甜點、奢華聖代與絲絨般冰淇淋在此綻放，如夢似幻，滿足你對美味與美感的雙重追求。

▲▼ 饗賓集團 。（圖／業者提供）

▲「URBAN PARADISE」九大餐區之一的「快意町」，將台灣街邊小吃鵝肉攤融入Buffet餐檯，其中〈古早味鵝湯麵〉湯頭醇香濃郁，搭配彈牙麵條，是記憶中的好味道。

「URBAN PARADISE」以Buffet型態演繹餐酒文化，九大餐區中的靈魂就在「Oasis」，集結多達18 款酒品，除紅酒、白酒、氣泡酒，亦提供清酒、梅酒及小米酒，用來增添海鮮及煙燻食物的口感，除此之外，四款專屬調酒更是品牌精神的延伸，其中以〈URBAN PARADISE〉為名的主題調酒，靈感取自花草果香與輕柔雲朵：鳳梨、柳橙、紫蘇交織出明亮層次，覆上椰奶泡沫，彷彿一場南洋微醺的輕旅行，完美詮釋「URBAN PARADISE」無國界的自由靈魂。

▲▼ 饗賓集團 。（圖／業者提供）

▲「URBAN PARADISE」以「都會饗樂 微醺時光」為概念，設計出九大創新餐區，將口感碰撞、文化交融化為一場豐盛又精彩的味覺探險。

品牌主張「輕奢微醺」的生活風格，更攜手「GBA 精釀啤酒」合作，提供三款風味迥異、適餐性極高的精釀啤酒，為餐桌增添更多層次與趣味。其中〈小麥酵母愛爾〉展現正統德國風味，口感清新細緻、氣泡感適中，伴隨天然丁香與淡雅香蕉香氣，酒精濃度5.5%、苦度12，特別適合搭配沙拉、海鮮與雞肉料理，果香與鹹鮮交錯，讓味蕾綻放出微妙變化。〈梅爾森拉格〉則以濃郁麥芽香為主調，入口甘醇滑順，融合焦糖、堅果、太妃糖等深層香氣，是碳烤與煙燻肉類的絕佳拍檔，讓肉香更加立體迷人。壓軸登場的〈OASIS〉為 GBA 為品牌量身打造的獨家限定酒款，帶有宜人麥芽甜香、苦味輕盈，極易入口，特別適合與好友暢飲共享，輕鬆微醺不設限。

▲▼ 饗賓集團 。（圖／業者提供）

▲「URBAN PARADISE」九大餐區中的靈魂在「Oasis」，集結多達18 款酒品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
從餐點到酒品，每一道選擇都不只滿足味蕾，更呼應「URBAN PARADISE」無國界、多元融合的品牌精神——在城市裡，喝出自己的味道，吃出世界的風景。
訂位資訊： https://www.feastogether.com.tw/booking/URBANPARADISE

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關鍵字：

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