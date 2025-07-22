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Coldplay演唱會偷情風波延燒！人資女主管驚爆出身波士頓名門

克莉絲汀在Coldplay演唱會親吻鏡頭風波後成為焦點，背景也曝光，丈夫出身波士頓名門。（圖／翻攝自Tik Tok、 臉書）

▲克莉絲汀在Coldplay演唱會親吻鏡頭風波後成為焦點，背景也曝光，丈夫出身波士頓名門。（圖／翻攝自Tik Tok、 臉書）

圖文／CTWANT

美國資料軟體新創公司Astronomer執行長安迪拜倫（Andy Byron）與人力資源總監克莉斯汀卡博特（Kristin Cabot）。兩人於英國天團Coldplay在波士頓舉辦的演唱會中，被拍到在「親吻鏡頭」（Kiss Cam）環節親密互動，影片隨後在網路瘋傳，導致安迪請辭下台，而克莉斯汀還被揭發她與波士頓最古老、最富有的家族成員結婚。

根據《紐約郵報》報導，從社群媒體資料顯示，克莉斯汀疑似嫁給私人釀酒品牌Privateer Rum的老闆安德魯．卡博特（Andrew Cabot），他是該品牌第六代經營者，該家族財富歷史悠久，1972年《紐約時報》曾估計家族資產達2億美元（約新台幣65億元），至2025年換算已達1,540億美元（約新台幣5兆元）。

卡博特家族是美國新英格蘭地區的「波士頓婆羅門」（Boston Brahmins）成員，家族血統可追溯至10代前，以早期從事碳黑產業致富，並曾涉足航運、貿易，甚至在19世紀參與鴉片及奴隸貿易。家族成員長期支持哈佛大學、麻省理工學院等教育機構，並在當地享有極高社會地位。當地流傳一句詩：「在古老的波士頓，豆與鱈魚之鄉，洛厄爾家族（Lowell，是另一個波士頓名門）只與卡博特對話，而卡博特只與上帝交談。」

據報導，卡博特家族在新英格蘭不僅擁有龐大財富，還參與多項企業投資，並曾因社交圈與婚姻策略備受關注。家族後人法蘭西斯．卡博特曾幽默表示：「我們家族長久以來只關心兩件事：娶有錢女人，還有合唱。」

另從克莉斯汀在LinkedIn的資料（現已刪除）顯示，她自2020年起擔任Privateer Rum顧問委員會成員，是一名擁有逾20年經驗的人資高階主管，自2024年11月起擔任AI公司Astronomer人資總監，該公司估值超過13億美元（約新台幣423億元），以開發基於Apache Airflow的「Astro」平台聞名。她負責將企業策略與人才發展結合，營造包容且協作的企業文化。

根據報導，克莉斯汀與安德魯在今年初以220萬美元（約新台幣7,150萬元）購入新罕布夏州一處豪宅。她曾於2022年結束一段婚姻關係，安德魯也有過一段婚姻。然而，隨著婚外情事件曝光，克莉斯汀職場聲譽遭受質疑，LinkedIn上也出現批評聲浪。安迪．拜倫已因事件辭去執行長職務，而克莉絲汀目前則以請假處理，但未被解僱，公司正評估後續措施。至於婚姻狀況，安德魯未對外發表任何評論，外界推測兩人關係恐陷入緊張。

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