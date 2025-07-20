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大陸 大陸焦點 特派現場

「史上最難喝飲料」大復活　快過期紅色尖叫一瓶賣355元台幣

記者任以芳／綜合報導

大陸有一款號稱「史上最難喝」飲料竟然大翻身！當年被封為「死亡飲料」的紅色尖叫，曾經滯銷至悄然停產，如今卻奇蹟翻紅，20年後竟然重返市場，最近被網路階段性瘋搶炒價。一瓶快過期「紅色尖叫」賣到88元人民幣（約355元台幣），溢價超過17倍，堪稱大陸今夏最離奇的消費現象。

▲▼ 紅色尖叫、大翻身、最難喝飲料 。（圖／翻攝 大陸閒魚）

▲曾經被視為最難喝飲料「紅色尖叫」20年後返場，大翻身成為00後最愛 。（圖／翻攝 百度）

綜合陸媒報導，近期，有大陸網友發現，二手平台上部分商家正在售賣快過期的「紅色尖叫」，標價在48元至88元一瓶，最貴等於一瓶台幣是355元，生產日期是2024年7月31日，已經快過期。大陸市面上均價5元一瓶來算，已經超出17倍。

回顧「紅色尖叫」是大陸飲料品牌《農夫山泉》2004年推出的尖叫系列功能飲料中的一個口味，因包裝為紅色而得名，上面寫「尖叫」兩字，搭配一個抓狂吶喊的人形圖案，乍看以為是運動飲料，許多人看過配料表覺得沒問題，買回家嚐鮮後，第一反應是「天啊！有夠難喝！」

當時，農夫山泉為佈局功能飲料賽道而推出「紅色尖叫」，當時主打人參養生概念，目標客群主要是白領、上班族、腦力工作者。配料表也很正常，「包括水、果葡糖漿、白砂糖、食品添加劑（檸檬酸、檸檬酸鈉、氯化鉀、維生素C、焦糖色、麥芽糖醇）、牛磺酸、食用香精、植物抽提物（綠茶、淡竹葉）、煙酰胺、維生素B6。」儘管話題不斷，但銷量卻長期低迷，最終農夫山泉決定停產。

這瓶號稱「史上最難喝」的功能飲料，曾因獨特氣味與詭異口感被大陸網友狠評為「黃河水加辣椒」、「雨後草根混中藥」，到底有多難喝，或許因人而異，許多人反應喝起來味道就是很奇怪。一度被大陸網友評為與台灣黑松沙士、崂山白花蛇草水並列怪味飲品代表。

▲▼ 紅色尖叫、大翻身、最難喝飲料 。（圖／翻攝 大陸閒魚）

▲「紅色尖叫」在二手平台瘋狂喊價，快過期一瓶賣88元人民幣，換算355元台幣。（圖／翻攝 大陸閒魚）

原本沒人願意喝的「紅色尖叫」，為何20年後上演勵志劇情，不但死而復生甚至谷底翻身。轉折發生在2025年初，農夫山泉宣布限量復刻1萬箱「紅色尖叫」，每箱15瓶，售價僅75元，換算單瓶5元（台幣25元），引爆搶購潮。（單位：人民幣，同下）

這場復活戰不只靠懷舊情懷，更是行銷策略的精準佈局。官方採取限量、限時、搶購機制，人為製造稀缺感，社交媒體上的「挑戰紅尖叫」影片接連洗版，更助長話題熱度。加上Z世代參與，「沒喝過紅尖叫，不配說狠話」。大學生打卡、網紅試喝挑戰，把這瓶飲料從貨架搬上了舞台，也推上了熱搜。

新版「紅色尖叫」添加了人工種植人參粉，搶搭年輕族群熱愛的「輕養生」風潮。這讓它從「難喝到爆」的負面形象轉身為加班熬夜者的「自虐式能量飲」，在保溫杯裝枸杞的世界裡，成了另一種精神象徵。

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