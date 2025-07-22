甜筒插入乳溝！她買土耳其冰淇淋　竟遭店員「當場性騷擾」

▲外國女遊客買土耳其冰淇淋，遭店員性騷擾。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

一名外國女遊客在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）購買冰淇淋時，竟遭店員徒手將甜筒塞入「乳溝」，影片在社群媒體引發譁然。根據最新消息，這間冰淇淋店已遭當局停業。

Reddit網友「dusty_fairy_」指出，她在旅途中短暫停留伊斯坦堡，於是前往貝伊奧盧（Beyoglu）的市集逛街，卻在購買土耳其冰淇淋時，遭遇羞辱經歷。

土耳其冰淇淋以互動式販售聞名，店員會跟客人玩各種有趣戲法，例如假裝給冰淇淋又突然收回來。但根據「dusty_fairy_」發布的影片，店員「把甜筒放進我的乳溝」，而且不是使用長杓，而是直接用手這麼做。

Beyoğlu'nda bir dondurmacıyı ziyaret eden turist, uğradığı tacizi paylaştı. pic.twitter.com/U3mQc8rO6Y — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2025

「dusty_fairy_」坦言，她當下完全愣住，無法做出任何反應，只能無助又尷尬地笑著，掩飾內心震驚，「離開那個地方後，我才回過神來，對於所發生的事情感到噁心、羞辱、憤怒與難過」，但更氣自己沒有當場反擊。

由於隔天就要離境，她無法親自處理此事，因此求助廣大鄉民，有哪些方法可以讓這位店員為自己的行為負責。影片曝光後，立刻在土耳其社群媒體掀起軒然大波，網友紛紛譴責這種行為已經跨越惡作劇界線，並且涉及性騷擾。

一名網友宣稱，「在土耳其，社群媒體的壓力對警方和司法系統很有效果」，建議受害者透過網路發聲。根據最新消息，隨著風波越演越烈，當局已經採取行動，立刻關閉了這間商店，店內設備被搬走的畫面在Reddit流傳。