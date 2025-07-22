天津姊弟爭300萬遺產　意外曝光「兩人都不是親生」

▲法槌。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

中國天津近日一起關於人民幣300萬元遺產爭奪的案件備受矚目，不僅金額龐大，案情發展過程更是出現戲劇性反轉。爭產的姐弟二人，期間卻意外揭露雙方都非親生子女的身世真相，最終在法庭調解下，兩人同意和解。

根據中國媒體報導指出，案件主角孫大爺生前將市值人民幣300萬元的不動產過戶至兒子名下，並留下書面聲明，要求兒子在未來對養女提供合理補償。孫大爺辭世後，養女主張遺產分配不公，提出弟弟所持贈與契約僅孫大爺一人簽名，母親擁有的份額應依法列入遺產處理。雙方在天津市南開區人民法院激烈交鋒，姐弟情誼幾近決裂。

報導中提到，孫大姐是於1966年被孫大爺夫婦收養，7年後弟弟出生，姐弟一同長大。孫大爺生前擔憂子女反目，在遺留文件中一再叮囑和睦相處，卻因一棟房屋引爆糾紛。姐姐質疑贈與契約不具備母親簽名，主張其份額應作遺產分配，而弟弟堅持手持公證文件，雙方爭執不下。

隨著審理深入，姐姐提出新證據，揭露弟弟戶籍資料標明「收養」，等同證實弟弟並非孫大爺親生。此突如其來的消息令弟弟當庭情緒崩潰，長年堅信的身世在眼前土崩瓦解。弟弟回憶自1990年代因房產糾紛與家人疏遠，獨力照顧雙親至終老，如今姐姐突現爭產，實在難以接受。

法庭審理中，法官不願將家事糾紛推向多頭訴訟，力求以調解手段化解裂痕。法官表示，依《民法典》規定，收養不影響法定繼承權，雙方雖非親生，仍享有同等繼承地位。但涉案房屋2007年已完成過戶並經公證，依法不屬遺產範圍。若堅持分割主張，將另案處理，徒增訴訟負擔，姐弟關係更形破裂。

經過3小時「背靠背」調解，法官引用孫大爺生前遺願中「和親姐弟一樣和睦」的紅筆圈注，訴諸雙方情感與理智，終促成共識：房屋歸弟弟所有，弟弟支付姐姐55萬元補償金，喪葬費及撫卹金則扣除支出後平分。

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