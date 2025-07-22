批台師大「只是應付社會情緒」　人本：應終身解聘周台英

▲台師大系教評會決議解聘周台英，但人本認為，應該要終身解聘。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大系教評會今（22日）針對女足隊「抽血換學分」事件開會，據校內人士透露，系上決議解聘。人本教育基金會指出，若決議解聘周台英2年應只是針對霸凌部分，等於只是應付，不僅不夠完整，也未理解事情嚴重性，因為周台英還涉及違法抽血及違反學倫案，犯後態度也不佳，若非處終身解聘，師大應對外說明理由。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案，根據台師大校園霸凌防制委員會所做報告，建議對周台英予以解聘2年處分，但系教評會卻未遵從，反而通過「一年不得兼任行政、不得加薪」決議。教育部震怒，認為該案情節重大，已構成教師法中終身解聘或解聘4年內不予聘任，並於上周六責成台師大校級教評會在2周內重新審議後報部。

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台師大運動競技系今天召開系教評會，雖有結果卻以保密為由不對外公布。稍早競技系補充說明，指系教評會綜合審酌本案權勢不對等、受害學生人數、對學生身心及受教權之影響、行為持續之期間與頻率等情節，做出與原來當初系教評會不同的決議，希望能符合社會期待。而根據知情人士透露，系教評會決議是解聘周台英。

對於系教評會解聘決議，人本教育基金會執行長馮喬蘭認為，若上述決議僅是解聘2年，這樣顯然不夠，因為台師大校園霸凌防制委員會當初所做決議，就是解聘2年，但周台英後來還爆發違法抽血案等違反學倫事件，以及霸凌事情被揭發後，周台英還威脅恐嚇學生，不配合抽血就要退隊，這不僅是權勢霸凌，而且犯後態度不佳，故台師大教評會應該對周台英處以終身解聘才對。

馮喬蘭進一步表示，若只有解聘2年，顯然是系教評會只是應付目前社會情緒，系上沒有真正檢討與理解此事的嚴重性，如同上述理由，終身解聘周台英才是適當處分，若不是終身解聘，台師大就應該說明理由。