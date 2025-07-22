台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

記者葉國吏／綜合報導

21日上午，一隻台灣獼猴悄悄潛入武陵農場行政中心2樓辦公室，趁員工不注意時迅速拿走桌上的茶葉蛋，並跳上窗台大快朵頤。更令人驚訝的是，這隻猴子吃完後竟還貼心地關上紗窗，彷彿懂得掩蓋自己的行為，超擬人化的舉動讓員工驚呼：「這猴子根本進化了！」

▲台灣獼猴偷吃茶葉蛋。（圖／翻攝武陵農場，下同）

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武陵農場位於雪霸國家公園範圍內，以生態豐富著稱，台灣獼猴數量眾多。過去就曾有猴子搶奪遊客食物的事件，但這次牠們更大膽地闖入辦公室覓食。一名目擊員工透露，這隻猴子從窗戶潛入後，直奔桌上的茶葉蛋，迅速得手並跳到窗台享用，全程淡定自若，似乎完全不擔心被人發現。

最令人拍案叫絕的是，這隻獼猴吃茶葉蛋時還會細心剝殼，吃完後竟「順手」關上紗窗，彷彿在掩蓋自己的犯案痕跡。如此「高職業道德」的行徑讓員工又好氣又好笑，直呼：「現在連猴子都懂犯罪SOP了？」事件影片曝光後，網友紛紛留言調侃：「這根本是慣犯！」、「下次會不會自己開冰箱？」、「獼猴：下次改偷咖啡。」

▲台灣獼猴吃完來記得關紗窗。

武陵農場近年來已成立驅猴隊，成功減少猴群騷擾遊客的情況，但偶爾還是有「落單」的獼猴鋌而走險。此次事件也提醒員工務必妥善收好食物，避免吸引「猴小偷」光顧。另有網友笑稱：「是不是該裝監視器？說不定能拍到更多『猴界神偷』的精彩畫面！」