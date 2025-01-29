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武陵櫻花季2月浪漫登場　雪霸處揪騙通行證...恐停權3年

▲武陵農場櫻花季2月將登場，為遏止騙取車輛通行證，雪霸處和警方加強取締。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

▲武陵農場櫻花季2月將登場，為遏止騙取車輛通行證，雪霸處和警方加強取締。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國內賞櫻花的熱門景點武陵農場，今年度櫻花季即將在2月初登場，公路局已公告2月8至23日實施交管；由於花季期間一房難求，部份民眾採「假登山．真賞花」取得車輛通行證入園，雪霸國家公園管理處近2年合計揪出52名違規民眾，祭出禁止停權3年入園處分，呼籲遊客和部份旅行業者勿以身試法。

武陵農場範圍內有茶莊櫻花道、妙高櫻花坡、富野櫻花區、櫻桃楓林區、隘口櫻花林、兆豐櫻花園、古松櫻花帶、南谷櫻花台和3公里長的櫻花步道，種植山櫻花、八重櫻、粉紅佳人及霧社櫻等超過2萬顆櫻花樹。每年2月櫻花盛開，山谷處處粉紅浪漫景緻，成為國內備受遊客喜愛的賞櫻勝地，也造成櫻花季一房難求。

由於花季交通管制期間，只有在武陵農場內住宿或露營的遊客獲准開車進入，一般遊客僅能搭乘大眾運輸工具或是騎機車才能抵達園區，造成武陵國民賓館、武陵富野渡假村、武陵山莊及武陵農場露營區訂房網站每年都出現「秒殺」景象。

為此，公路局、雪霸國家公園管理處訂定入園登山車輛管制措施，協助退輔會武陵農場發放核准入園登山隊伍的車輛通行證，並為避免假藉入園許可但未實際入園，反而持車輛通行證進行賞花，制訂櫻花季期間違規入園申請特別裁處規定。

▲武陵農場櫻花季2月將登場，為遏止騙取車輛通行證，雪霸處和警方加強取締。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

雪霸處說，為確保入園登山隊伍住宿山屋營地權益，避免有以假藉核准入園登山名義，只是持車輛通行證賞花，除在登山口或山屋加強入園查核外，如有發現上述行為將處以不予許可入園3年之處分。

雪霸處指出，近年的查處統計，2023年櫻花季有24人被處以停權3年處分，去年有28人被處以停權3年處分，呼籲民眾需確實依照入園許可及車輛通行證核發相關規定辦理，免得被處以停權處分而影響登山活動。另外，櫻花季期間車輛及人潮眾多，前往賞櫻或登山民眾，配合交通部公路局及退輔會武陵農場之交通疏運措施，詳細措施請留意公路局（https://www.thb.gov.tw）及武陵農場（https://www.wuling-farm.com.tw）網站公告。

此外武陵遊憩區海拔約1,750公尺，上山賞景請留意天氣預報且攜帶足夠保暖衣物，注意行車及活動時安全，落實垃圾不落地及廢棄物減量，不要餵食獼猴且留意隨身物品，減少獼猴搶食機會，共同維護武陵地區自然生態。

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