歌劇院再掀《少年PI的奇幻漂流》劇場版巨浪 

▲《少年PI的奇幻漂流》橫掃美國東尼獎、英國奧立佛獎的劇場版首度來臺，7月31日至8月3日在臺中國家歌劇院盛大上演。靈動逼真的巨型動物戲偶和目眩神迷的舞台。

圖、文／臺中國家歌劇院提供

今年夏天，橫掃各大國際奬項的劇場版《少年PI的奇幻漂流》首度來臺，7月31日至8月3日在臺中國家歌劇院盛大上演，將以靈動逼真的動物戲偶和舞台效果，重新感動所有觀眾。

《少年PI的奇幻漂流》以PI為主要敘事者，講述他在船難中失去所有家人，獨自與孟加拉虎理查．帕克乘小船共存2百多天，在大海漂流的求生歷險。在小說及電影皆大獲成功的基礎上改編為舞台劇，由英國導演馬克斯．韋柏斯特執導，羅莉塔．查克拉芭蒂編劇，曾參與經典舞台劇《戰馬》製作的英國偶戲大師尼克．巴恩斯設計栩栩如生的動物戲偶，並巧妙運用多視角投影、演員走位與移動式布景，迅速創造醫院、市集、動物園、貨船以及海上漂流等場景。13年前李安為呈現小說中的海難場景，特別商請前臺中市長胡志強協助，在空曠的水湳機場舊址搭建大水池，創造出上千種海浪效果，甚至掀起2.5公尺高的巨浪！今夏，震撼汪洋將由科技及影像推波助瀾，衝上歌劇院舞台。

劇場版的主角PI將有少年PI及少女PI兩個版本，由來自倫敦的影視雙棲演員卡席夫．高爾與百老匯版演員桑雅．維努戈帕分別飾演。就像小說裡的PI說了不同版本的故事一樣，少女PI也將從女性視角敘事觀點，帶觀眾踏上這段勇氣無限的旅程。更多購票優惠請洽OPENTIX。