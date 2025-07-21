擁槍自重！韓男生日趴「開槍擊斃兒子」遭逮：看YT學改造槍枝

▲南韓仁川市延壽區松島洞20日晚間發生在生日派對槍殺兒子的人倫悲劇。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川昨（20）日晚間發生慘絕人寰的命案！一名60多歲的男子平時在首爾獨居，這天他前往兒子位於仁川的住處，參加兒子為他舉辦的生日派對，豈料他卻持自製槍枝，當著媳婦和2名孫子與親友的面，向兒子的胸口開了2槍。男子事後坦承，槍枝的製造方法是他看YouBube學會，至於子彈則是20多年前購買。

根據《韓聯社》，南韓仁川廣域市延壽區松島洞某棟公寓於20日晚間發生槍擊案，63歲男子A某在公寓頂層的33樓，使用自製槍枝「親手擊斃」為他舉辦生日派對的30多歲兒子，且警方前往位於首爾市道峰區雙門洞的住處逮人時，還在轎車駕駛座和後車廂發現9把槍枝，家中更藏有設置於今（21）日凌晨0時引爆的爆裂物。

事後，A某接受警方偵訊時透露，是因為家庭關係不和睦，才決定親手開槍擊斃兒子，更表示，「槍枝的製作方法，是我看YouTube學會的。至於犯案時使用的彈匣，是我以前透過其他人所購買的。」

仁川延壽警察署刑事科長21日針對槍擊案召開簡報會議，「嫌疑犯（A某）在偵訊時表示，子彈是他20年前所購買，當時原本計畫用這些子彈輕生，因此才送到倉庫內保管。嫌犯說，他不太記得當初購買了幾枚子彈，但犯案後所剩餘的子彈數量是實彈86枚。」

警方補充，A某犯案時總共發射3枚子彈，其中2枚子彈是朝向30多歲兒子發射，至於另1枚子彈則是朝家裡的門發射。延壽警察署署長朴尚晉（音譯）指出，「A某是（自己的）生日派對進行的當下短暫出門，之後才拿著私製槍枝進門，向受害者的胸口發射2槍。」

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