欠下數十億！他用「1面假牆」成功翻身　清償所有債務

▲欠別人錢，是否有機會翻身？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果欠人錢，還有機會翻身嗎？近日律師蘇家宏分享案例，過去曾有個老闆雖欠下數十億元，但他就在公司做了「一面假牆」，好讓公司能持續營運，而十多年過去，老闆真的清償所有債務。因此蘇家宏也鼓勵大家，雖然翻身的過程辛苦，但只要不放棄，總能找到翻身的力量。

蘇家宏在臉書上發文拋問，欠債真的翻不了身嗎？他曾見過一個老闆，用「假牆」來擋住債主，打開重生之路。蘇家宏透露，這位老闆欠了數十億元的債務，但為了不被債主發現，也為了讓公司能持續營運，他就在公司做了一面假牆，在這面牆之後，才是他真正的辦公空間，可以安心工作。

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這位老闆在工作了十多年之後，真的清償了所有債務。蘇家宏也以此例分享5個觀念，首先是，在法律上，要確認欠債的金額，對所有債主一視同仁，表達要還錢的態度；其次，不要以債養債、借錢還債；第三，強制執行法對於債務人，不會把薪水全扣完，能讓債務人繼續工作和生活；第四，改變過去的經營或理財方式，重新建構賺錢方式；最後，則是善用法律工具。

蘇家宏也說，這個老闆翻身的過程很辛苦也很累，但只要不賴帳也不放棄，總能找到翻身的力量。他也鼓勵大家，人生的逆境是換一種方式重來的機會，只要相信能克服，就是重新整理人生的力量。