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驚覺被詐「先做三件事」自救！律師：不希望任何人為錢走絕路

▲▼豐原全家5口輕生原因曝，代購黃金被詐數千萬。（圖／記者許權毅攝）

▲豐原發生一家5口輕生案。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中豐原一家五口疑因投資詐騙與債務壓力輕生的新聞，引發社會震撼。律師蘇家宏看到新聞後感嘆沉重，特別在粉專發文，呼籲「你不是沒有路走！」他細數若遭遇詐騙或債務問題的幾個自救方法，強調「有債務不代表沒尊嚴，有法律，就有保護你的力量。」

蘇家宏在粉專分享4點，首先，若懷疑自己遇到詐騙，要先做三件事，務必馬上停止付款，保留所有對話紀錄與轉帳證據，並撥打165反詐騙或報警，立刻提告。「讓警察可以第一時間介入，查緝犯罪人，而且樹立我們是被害人的角色，尤其在複雜的詐騙類型中，保護自己是格外的重要。」

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第二點，若債務越滾越大，也別驚慌，找可利用的法律保護自己。他指出，《消費者債務清理條例》提供「債務更生」與「清算」制度，幫助無力償還的人重新開始。他也建議，「可以先去找法律扶助基金會的律師，幫你一步步釐清，看到一線曙光。」

第三點，如果開店被債主施壓，甚至恐嚇「不還錢就砸店、砸車」，蘇家宏強調這已經涉及犯罪。他提醒債務人要保留證據，像是「驗傷單、對話紀錄、錄音、監視器畫面等」，這些都是檢察官提起公訴的關鍵。

最後，他強調「人生活著就有希望，債務有時效消滅」，房子、車子、存款可以沒有，但人只要還活著，就還有希望，「況且債務有消滅時效，一般債務如果債權人沒有主張權利，在15年之後就因為時效消滅，未來債務人就可以主張時效消滅而不需還款。」

蘇家宏也感性表示，不希望再看到任何人為了錢走上絕路，「有債務不代表沒尊嚴，有法律，就有保護你的力量。」只有當自己選擇活下來的那一刻，生命的劇本才能重新改寫。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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