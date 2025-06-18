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機車撞雙B「董事長超大氣舉動」　滿身血少年眼眶紅

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲董事長要少年去醫院檢查。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

律師蘇家宏分享，一名董事長開雙B和騎車的少年發生車禍，結果董事長堅持和解，又包一個不小金額的紅包給對方，「希望這個紅包可以讓你『過運』，以後不要騎這麼快，你的爸媽會擔心」，讓滿身血的少年當場紅了眼眶。董事長說，少年摔傷沒失去生命已是「大幸」，車子也壞了，如果要他賠可能賠不起，心裡會更怨恨。

「有一件車禍和解轉變少年人生」，蘇家宏17日在臉書說，當時董事長下班開車回家，在十字路口打左轉燈準備左轉，突然一名少年騎機車飛快從左側撞上；然後董事長坐在駕駛座看著前方，少年連機車往前方滑行150公尺遠。

蘇家宏表示，少年滿身都是血，站起來回頭往董事長車子走過來，惡狠狠想要打人砸車的樣子；董事長下車，要求旁邊的人打電話叫救護車，他則一邊報警，一邊問少年人身體的狀況，告訴對方「等下救護車來，要去醫院。」

▼少年騎車撞上董事長的雙B轎車。（示意圖／VCG）

▲▼ 安全帽,車禍,機車。（圖／CFP）

蘇家宏指出，董事長平靜堅定的態度，讓少年人的情緒也緩和下來。律師分享當下對話：

少年：我不去。

董事長：一定要去醫院檢查，把身體醫治好。

少年：我不去。

董事長：那請你爸媽也來，協助處理。（董事長也聯絡保險公司到場）

（警察到場，救護車也到場）

警察：請你把行車記錄器留下來，並製作現場圖。

董事長：少年人，聽我一句話，先去醫院包紮，有什麼事情之後再說。

少年人：我不去。（保險公司也派員到場）

警察看完行車記錄器及現場狀況：看來是機車超速，又跨越雙黃線駕駛肇事。

董事長：少年人，我看我們和解，我包個紅包給你。

保險公司人員：董事長，這車禍是少年撞你的車，你可以出險由保險公司處理，你的雙B轎車的修理費不用擔心，是少年應該賠的。

少年爸爸：真不好意思，我兒子比較沒有禮貌。

董事長：沒關係，少年人我看我們和解。

（少年簽完和解書，並且董事長當場包一個不小金額紅包給少年）

董事長：希望這個紅包可以讓你「過運」，以後不要騎這麼快，你的爸媽會擔心。

少年：…（紅著眼眶）

（事後）

保險公司人員：董事長，明明是他的錯，你為什麼堅持和解，不照法律流程走呢？

董事長：你看這個少年摔傷，沒有失去生命已經是「大幸」，不管法律原因是誰的錯，他平安無事，我心裡也不會有疙瘩。少年滿身是傷，車子也壞了，如果要他賠，他可能賠不起，心裡會更怨恨，又要被警察開罰單。

蘇家宏指出，「你我也都年輕過，當下我有一個很深的感動，如果能夠給他一個機會，讓他知道這個世界有人跟他不認識，但是也會善待他，也許他的生命將不再一樣，會幫自己、家人、朋友，甚至其他人著想。」

蘇家宏說，董事長不用一般對錯追究少年責任，而是包容愛對方，希望這場車禍可以改變他的人生態度，這場車禍就有出人意外的意義了！他認為，一切都是神最好的安排，「當我們選擇放下對錯，反而能把愛放進別人的生命裡。」

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