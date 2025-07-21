爭產！　新光吳火獅私生女討百億

▲41歲女子陳子婷（圖）獲最高法院判決確定是吳火獅女兒，已提告要求吳東進等人分產。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

新光家族近幾年相當不平靜，不僅新光金與台新金合併鬧得滿城風雨，上週新光三越百貨經營權也上演兄弟鬩牆戲碼，沒想到風波尚未平息，新光金創辦人吳東進與台新金董座吳東亮兄弟又被告上法院，原因是已故父親吳火獅的私生女陳子婷，提告要求分百億家產。

新光集團創辦人吳火獅1986年過世，婦人陳麗如2004年突然表明女兒陳子婷是吳火獅的親骨肉，隔年訴請認領，最高法院去年底宣判確認陳子婷是吳火獅的女兒，判決確定的消息一直未曝光，接著，成為新光新公主的陳子婷即於今年6月向士林地方法院訴請分配吳火獅遺產，取得「應繼分」，法官訂7月24日將開庭調解，官司纏訟至今已20年。

▲2005年陳麗如（右）代女兒陳子婷（左）提告，要求讓女兒認祖歸宗。（東森新聞圖供）

吳火獅為新光集團創辦人，1986年過世後，長女吳如月、吳東進、吳如英、吳東賢、吳東亮及吳東昇等6名子女，分掌新光及台新二大集團，事業版圖橫跨金控、百貨、瓦斯、紡織、醫療、公益基金會等，總市值逾5,000億元，吳火獅過世前已透過生前贈與、信託及財產規劃等方式處理名下財產，儘管當時身價逾千億元，但申報遺產稅時僅繳300餘萬元，以此推算遺產為數億元。

▲陳子婷認為新光金及新光三越均可能是吳火獅遺產。

▲台新金控在吳火獅過世後成立，也被陳子婷列為分產清查的對象。

本刊調查，陳子婷的認親案從2005年1月在台北地方法院開打後，吳家子女就一直對此冷處理，但心裡早有準備會面臨陳子婷認親勝訴後的分產要求，陳子婷訴請吳火獅認領案，去年11月最高法院判決她勝訴確定，陳子婷確為吳火獅的私生女，她已獲准在身分證上父親欄寫上吳火獅，今年提要要求分產，吳火獅的6名子女收到法院傳票後，已透過律師向法官表達願意開庭調解。目前市值逾5,000億元的新光家族企業版圖，能否認定為吳火獅的遺產，須由陳子婷舉證。

▲新光家族持有的傑仕堡豪宅（圖）是否也與吳火獅遺產有關，有待法院釐清。



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