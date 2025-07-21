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男主播遭爆「出軌多名女粉絲」！本人回應：解決需求不違法

人妻為了男主播豪擲180萬，甚至與老公離婚。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲人妻為了男主播豪擲180萬，甚至與老公離婚。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

大陸湖南長沙一名44歲袁姓女子日前指控，自己透過直播平台認識一名男主播，男主播不僅頻頻私下向她訴苦，還以戀愛結婚為由，要求她打賞支持。袁女在3個月內陸續給男主播人民幣共40多萬元（約新台幣180萬元），甚至因此與丈夫離婚。不過，袁女後來發現男主播與直播間多名女性有類似互動，懷疑遭到感情詐騙，氣得與其他2名受害女性一同報案。

綜合陸媒報導，2024年10月，袁女在直播間內打賞一名男主播阿風（化名），之後阿風主動私訊袁女，表示自己的妻子出軌離婚、家人患癌癱瘓，藉此博取袁女同情，隨後2人在短時間內發展出親密關係。期間阿風曾發誓不跟別人搞曖昧，且多次表達「會娶她」、「未來要一起生活」等話語，並在與袁女視訊、通話時，不斷強調直播平台排名的壓力與自己經濟上有困難。

袁女表示，在對方的引導下，她陸續透過平台儲值、打賞支持阿風，甚至為了阿風與丈夫離婚，想和阿風結婚。不過，今年春節後，有一名女粉絲私訊袁女，表示與阿風也有親密關係。袁女進一步查證後發現，遇到類似情形的女粉絲不只一人，有人甚至損失高達人民幣80萬元（約新台幣327萬元）。

今年6月底，袁女與另外2名受害人前往當地警局報案，警方回應案件「涉及感情欺詐」，表示將傳喚涉事男主播，並已通報上級機關審核。

對此，男主播阿風否認指控，聲稱主播工作容易產生情感糾紛，強調自己單身「解決生理需求不違法」，個人交友與情感互動，目前其直播團隊仍在正常運作中。

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