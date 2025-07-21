彰化醉男狠撞老夫婦　冷血停6秒逃逸！他噴飛水溝搶救21天不治

▲彰化和美鎮酒駕男撞飛老夫妻釀1死1重傷。（圖／ETtoday資料照，民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一名年約40歲男子，去年3月間與友人聚餐飲用威士忌後，竟開車上路，一對外出步行的老夫妻遭猛烈撞擊、噴飛掉落水溝。更可惡的是，駕駛在現場只停留「6秒鐘」隨即逃逸，導致被撞的老伯最終傷重不治，遭依酒駕過失致死、肇事逃逸等罪起訴，全案將由國民法官開庭審理。

回顧此起社會案件，事件發生於2024年3月16日晚上7點38分，這名駕駛在朋友家從中午喝威士忌到晚上，竟然還開車上路。才開車1分鐘，就在和頭路256巷撞上正在路邊散步的黃姓夫妻。撞擊力道之大，黃男當場遭撞飛，撞破擋風玻璃後重摔進排水溝，妻子蘇女也被撞落水溝。

▲彰化和美鎮酒駕男撞飛老夫妻釀1死1重傷。（圖／ETtoday資料照，民眾提供）

令人髮指的是，駕駛肇事後，竟然只在現場停留「短短6秒」，連車都沒下就直接逃逸，幸好有熱心路人發現，緊急叫救護車將老夫妻送醫。黃男到院時已經腦震盪、急性呼吸衰竭，全身多處重傷，經過21天搶救，仍因頭部外傷引發急性呼吸窘迫症，在4月6日下午不幸過世。蘇姓妻子也受到左前臂擦挫傷、骨盆挫傷等傷害，至今仍在復健中。

警方在案發3小時後抓到這名駕駛，酒測值竟然還高達0.70毫克，遠超過法定標準0.25的將近3倍，當下依涉公共危險、肇事逃逸及酒駕致人於死、駕車至人重傷害等罪嫌移送，列國審案審理、24日宣判。

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