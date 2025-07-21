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桃園男酒駕撞死移工肇逃！警找上門還宣稱自首　重判8年半定讞

▲泰國籍彭姓移工去年3月在新屋區中山東路慘遭酒駕男子熊克衡撞飛慘死，楊梅警方循線查出肇事車輛擋風玻璃嚴重碎裂。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲警方找上門時，就已經發現熊男所駕車輛擋風玻璃碎裂。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園新屋區熊姓男子2023年3月間與友人飲酒後，開著兒子的車酒駕上路，行經新屋區中山東路時，將路旁與友人聊天的泰國籍彭姓移工撞飛10多公尺，隨後逃逸。移工送醫不治，警方循線找上熊男家門時，熊男才自稱是駕駛人，希求減刑。一二審均未採信自首，重判8年6月，全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

本案發生於2023年3月9日晚間，熊男在當晚18點到21點左右，在新屋區與友人飲用啤酒後，執意駕車返家。但車輛行經新屋區中山東路二段時，當時泰國籍彭姓移工正與4名友人在路旁聊天，友人雖察覺狂飆而來的熊男車輛有異，出手想將最外側的彭男拉回，結果車輛就撞上彭男，彭男遭撞飛10多公尺。結果熊男並未停車察看，反而加速逃逸。

熊男遭送醫急救，結果因頭胸部鈍挫傷、肋骨骨折、氣血胸、呼吸衰竭等傷勢，於送醫前即心跳停止，急救僅1個多小時就宣告不治。警方循線找到熊男位在新屋的住處，在門口就看到肇事車輛的擋風玻璃破裂，按門鈴後，是熊男的兒子開門，警方隨即詢問車輛是誰的，熊子回說：「是我的。」警方詢問熊子是否為駕駛人，熊子又回說：「是我爸。」

員警上到二樓，詢問熊男：「車是誰開的」，熊男這才坦承自己是駕駛人，開車撞到人。熊男遭帶回偵訊，檢方依照酒駕致死、肇事逃逸等罪嫌，提起公訴。

一審由桃園地院國民法官審理，熊男主張在警方發覺他的犯罪前，他就自首說出犯罪，請求減刑。但國民法官認為，員警找上門時，就已經掌握車號、所有人，之後發現車輛擋風玻璃破裂，已經可以確認駕駛人肇事撞死人後逃逸，所以熊男之後坦承自己是駕駛人，並不符合自首減刑要件，不予減刑。國民法官最後將熊男判處有期徒刑8年6個月。

案件上訴二審，高等法院認為一審國民法官判決認事用法並無違誤，因此駁回上訴，仍維持8年6月的刑期。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

▼泰籍移工在路旁與同鄉聊天，慘遭酒駕男撞飛慘死，楊梅警方勘查現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲泰國籍彭姓移工去年3月在新屋區中山東路與同鄉聊天，慘遭酒駕男子熊克衡撞飛慘死，楊梅警方勘查現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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