弧狀回波夾有「紫色」訊號　鄭明典：強風豪雨的特徵

▲氣象署持續針對薇帕颱風發布海上警報。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

薇帕輕颱持續增強變胖，暴風圈正進入台灣南方近海。前氣象局長鄭明典分享氣象署雷達回波圖，他指出，「前緣整齊的弧狀回波，回波中還夾有『紫色』訊號，這是帶有強風豪雨的線狀回波特徵。」

薇帕颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約 240 公里之處，以每小時24公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒 28 公尺（約每小時 101 公里），相當於 10 級風，瞬間最大陣風每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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「認識特殊回波。」鄭明典在臉書分享氣象署雷達回波圖，他進一步解釋，「箭頭所指，前緣整齊的弧狀回波，回波中還夾有『紫色』訊號，這是帶有強風豪雨的線狀回波特徵！左側強、右側稍弱！」

▲前緣整齊的弧狀回波，回波中還夾有紫色訊號。（圖／取自鄭明典臉書）

氣象署持續針對薇帕颱風發布海上警報，氣象署技正謝佩芸表示，颱風強度略為增強，暴風半徑未來還有擴大趨勢。

今天颱風離台灣最近，預計下半天將離開台灣近海。受到颱風外圍環流影響，花蓮山區和台東山區降雨將達大豪雨等級，花東、宜蘭、高屏、恆春半島等也有豪雨。另外，雙北、宜蘭、高屏、桃園、台中山區也會有局部大雨。

▲▼氣象署說明颱風動態。（圖／氣象署提供）